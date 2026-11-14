Đội eSports sinh viên Việt Nam giành Á quân tại giải đấu Valorant quốc tế

Đầu tháng 11 vừa qua, đương kim vô địch bộ môn Valorant của giải đấu thể thao điện tử sinh viên toàn quốc (NSOC 2025) - Galaxy Punch đã chính thức trở thành đại diện cho sinh viên Việt Nam lên đường tranh tài tại AEW University Esports League (AUEL) 2026 diễn ra ở Binjiang Esports Arena, Hàng Châu, Trung Quốc, và xuất sắc cán đích ở vị trí Á quân. Giải đấu có tổng giải thưởng lên tới 70.000 NDT (gần 270 triệu đồng).

Các tuyển thủ Galaxy Punch tại đấu trường AUEL 2026.

Trong suốt giải đấu, các tuyển thủ đã thể hiện bản lĩnh thi đấu, khả năng phối hợp chiến thuật và tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ. Ngôi vị Á quân là thành quả xứng đáng cho quá trình rèn luyện, nỗ lực của toàn đội, đồng thời cho thấy tiềm năng của thế hệ tuyển thủ sinh viên Việt Nam khi được trao cơ hội tiếp cận những sân quốc tế chơi có tính cạnh tranh cao hơn.

Được khởi xướng và tổ chức bởi Ocean Entertainment Group (OEG), giải Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc - National Student Open Cup (NSOC) hướng đến việc xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp, có tính kết nối và mở rộng cơ hội phát triển cho những tuyển thủ có khát vọng theo đuổi con đường thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Câu chuyện của Galaxy Punch là một minh chứng cụ thể cho định hướng đó. Từ vị trí nhà vô địch NSOC 2025, đội tuyển tiếp tục được trao cơ hội bước ra sân chơi quốc tế, tích lũy kinh nghiệm thi đấu và thử sức ở một môi trường có tính cạnh tranh rộng lớn hơn.

Hành trình của Galaxy Punch tại AUEL 2026 không thể không nhắc tới sự phối hợp giữa Hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) và OEG đã tạo điều kiện để nhà vô địch NSOC 2025 tiếp tục thi đấu ở môi trường quốc tế.

Trở lại mùa 3, tranh tài ở hai bộ môn Valorant và Liên Quân Mobile với tổng giải thưởng 2 tỷ đồng, giải đấu Thể thao Điện tử Sinh viên toàn quốc 2026 đang trong giai đoạn thi đấu vòng sơ loại, vòng loại và play-offs để tìm ra những cái tên xuất sắc bước vào vòng Chung kết Quốc gia.