Apple chính thức hạn chế sự tham gia của nhân viên vào thị trường dự đoán

Nếu bạn là nhân viên hoặc nhà thầu của Apple và đang có ý định sử dụng thông tin nội bộ để kiếm tiền thông qua việc đặt cược trên các "thị trường dự đoán" – vốn nằm trong vùng xám về mặt pháp lý, hãy từ bỏ ý định đó. Apple đã nêu rõ quan điểm của mình trong một tài liệu mới được công bố.

Các thị trường dự đoán thường lách được định nghĩa pháp lý về cờ bạc, nhờ đó chúng trở nên phổ biến tại Mỹ bất chấp các quy định về cờ bạc. Trên các nền tảng này, người ta có thể đặt cược vào đủ mọi sự kiện, từ thời điểm xuất hiện trận tuyết đầu mùa tại một địa điểm cụ thể cho đến các tùy chọn màu sắc của những chiếc iPhone mới nhất.

iPhone 18 Pro.

Bất kể tính hợp pháp của các thị trường này ra sao, Apple khẳng định rằng việc sử dụng thông tin nội bộ để tham gia được coi là hành vi giao dịch dựa trên thông tin nội bộ (insider trading). Mặc dù các nền tảng như Polymarket đã có sẵn các quy định về vấn đề này nhưng chính sách mới của Apple cho phép công ty tự mình thực hiện các biện pháp xử lý đối với những cá nhân vi phạm.

Văn bản này được quy định rất rõ ràng, không để lại bất kỳ kẽ hở nào:

"Không được giao dịch trên các thị trường dự đoán dựa trên thông tin bảo mật. Bạn không được tham gia vào các 'thị trường dự đoán' hoặc các nền tảng tương tự để đặt cược, giao dịch, mua hoặc bán các hợp đồng dựa trên kết quả của các sự kiện trong tương lai hay bất kỳ hình thức hợp đồng sự kiện nào khác nếu hoạt động đó liên quan đến việc sử dụng Thông tin Bảo mật của Apple (theo định nghĩa trong Chính sách Ứng xử Kinh doanh của Apple) về chính Apple hoặc bất kỳ công ty nào khác (bao gồm các nhà cung cấp, nhà sản xuất, đối tác kinh doanh hoặc khách hàng của Apple, chẳng hạn như các nhà mạng di động) mà bạn có được trong quá trình làm việc tại Apple."

"Bạn cũng không được tiết lộ Thông tin Bảo mật của Apple cho những người khác có thể tham gia vào các thị trường này. Thông tin Bảo mật của Apple bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin trọng yếu chưa được công bố rộng rãi." "Lệnh cấm này áp dụng bất kể hoạt động đó có cấu thành hành vi giao dịch dựa trên thông tin nội bộ hay giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành hay không."

Sự xuất hiện của các thị trường dự đoán đã tạo ra một phương thức mới cho các hành vi gian lận quy mô lớn và giao dịch dựa trên thông tin nội bộ. Công nghệ hỗ trợ tham gia vào các nhóm đặt cược này đã phát triển nhanh hơn tốc độ xây dựng luật pháp và quy định. Do đó, các công ty buộc phải tự mình thiết lập cơ chế kiểm soát riêng.

Các quy định này cũng áp dụng đối với cả những nhân viên đã rời khỏi Apple hoặc đã bị sa thải. Mọi biện pháp bảo vệ chống lại hành vi giao dịch dựa trên thông tin nội bộ đều bao gồm cả các thông tin liên quan đến những sản phẩm chưa được ra mắt hoặc chưa được công bố.

Khi một sản phẩm, dịch vụ hoặc bản cập nhật đã được công bố chính thức, các hạn chế này sẽ không còn hiệu lực. Khi đó, tất nhiên, thông tin đã trở nên công khai và chẳng còn gì để đặt cược nữa.