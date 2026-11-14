Samsung bội thu nhờ thành công của Galaxy Z Fold8

Theo báo cáo từ Smart Analytics Global (SAG) dựa trên dữ liệu từ dịch vụ nghiên cứu Smartphone 360, Samsung là "ông vua" không thể tranh cãi trên thị trường điện thoại màn hình gập trong quý 3 năm nay. Nhìn chung, thị trường điện thoại màn hình gập đã sụt giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái với 7,5 triệu thiết bị được xuất xưởng trong 3 tháng này.

Galaxy Z Fold8.

Samsung nắm giữ 69% thị phần, mức cao nhất kể từ năm 2023. Trong khi đó, Huawei mất 4% thị phần nhưng vẫn giữ vị trí thứ hai. Lenovo/Motorola tăng 2% nhờ việc mở rộng dòng sản phẩm Razr 70 sang các khu vực mới. Đối với các thương hiệu khác, thị phần đều sụt giảm đáng kể.

Thành công của Samsung đến từ mẫu Galaxy Z Fold8, chiếm hơn một nửa tổng smartphone màn hình gập mà hãng xuất xưởng trên toàn cầu trong quý này. Mẫu flagship này cũng giúp Samsung đạt mức tăng trưởng "hai con số" về lượng xuất xưởng điện thoại màn hình gập tại châu Âu và Hàn Quốc.

Samsung vẫn đang nắm giữ thị phần lớn trong phân khúc smartphone màn hình gập.

Theo Ice Universe, Samsung đã xuất xưởng khoảng 2,85 triệu chiếc Galaxy Z Fold8 trong vòng 55 ngày, tính từ thời điểm ra mắt - ngày 7/8 đến cuối quý - vào ngày 30/9. Điều này đồng nghĩa với việc mẫu điện thoại màn hình gập dạng lớn này chiếm 55% tổng lượng smartphone màn hình gập xuất xưởng của Samsung, tương đương với hơn 50.000 thiết bị mỗi ngày.

Cần lưu ý rằng quý 3 diễn ra trước thời điểm dòng iPhone Duo bắt đầu được xuất xưởng (ngày 23/10) nên sản phẩm này không xuất hiện trong bảng thống kê. SAG đã điều chỉnh giảm dự báo cho cả năm 2026, một phần do những khó khăn trong khâu sản xuất iPhone Duo của Apple. Không chỉ vậy, nhu cầu đối với điện thoại màn hình gập tại Trung Quốc cũng thấp hơn dự kiến ​​– điều này sẽ gây bất lợi cho Apple vì Trung Quốc là một trong những thị trường lớn nhất của hãng.

Đây cũng là lý do chính dẫn đến sự sụt giảm của Huawei bởi Trung Quốc là thị trường trọng điểm của công ty này (sự hiện diện của Huawei trên thị trường quốc tế hiện khá hạn chế so với trước đây). Một điều thú vị là mẫu Huawei Pura X View đã vô tình làm sụt giảm doanh số của chính các dòng Pura X và Pura X Max, những sản phẩm từng khởi đầu cho cơn sốt điện thoại màn hình gập cỡ lớn.

Tin vui cho năm 2027 là theo ước tính từ SAG, thị trường smartphone màn hình gập toàn cầu sẽ tăng trưởng 55% so với năm trước đó. Apple dự kiến ​​chiếm tới 40% thị phần ngay khi dây chuyền sản xuất dòng iPhone Duo đi vào ổn định. Cùng với Galaxy Z Fold8 và các mẫu điện thoại màn hình gập cỡ lớn khác, dòng sản phẩm này được kỳ vọng sẽ chiếm 2/3 thị trường smartphone màn hình gập vào năm tới.