iPhone Duo có thể gập liên tục tới... 10 năm

Về lý thuyết, người dùng có thể làm hỏng chiếc iPhone Duo nếu gập mở chúng quá nhiều lần. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng vì đa số mọi người khó có thể dành nhiều thời gian đến mức đó cho việc này.

Ba tuần trước, CNET đã đặt chiếc iPhone Duo lên thiết bị thử nghiệm chuyên dụng mang tên "Fold-A-Phone". Sau 440.300 lần gập, thiết bị này cuối cùng đã chạm đến "điểm giới hạn". Tất nhiên, đó là "điểm giới hạn" theo một cách khá linh hoạt.

Theo CNET, iPhone Duo vẫn có thể mở ra được từ 90 đến 95%. Nếu dùng tay mở, bạn vẫn có thể mở bung hoàn toàn thiết bị; chỉ là cảm giác đóng mở không còn linh hoạt và dứt khoát như trước nữa.

iPhone Duo có thể gập mở hàng trăm nghìn lần.

Các số liệu và hình ảnh ghi lại từ CNET cho thấy từ khoảng lần gập thứ 390.000, lực cần thiết để mở điện thoại đã bắt đầu thay đổi. Cụ thể, thiết bị không còn tạo ra tiếng "tách" đặc trưng khi mở hết cỡ và phần bản lề cũng trở nên lỏng lẻo hơn.

Màn hình vẫn giữ nguyên vị trí ở các góc độ khác nhau mà không gặp vấn đề gì. Việc màn hình không còn phẳng hoàn toàn không được CNET coi là "hỏng hóc". Các tiêu chí hỏng hóc bao gồm: mất nguồn, cảm biến không nhận diện được trạng thái màn hình trong khoảng thời gian quy định hoặc màn hình bị tối đen hoàn toàn.

Cnet đã tiến hành thử nghiệm iPhone Duo.

CNET chỉ ra rằng, với tần suất 100 lần gập mỗi ngày, 440.300 lần gập tương đương với khoảng 12 năm sử dụng, iPhone Duo đã vượt xa vòng đời thực tế. CNET dự định sẽ tiếp tục thử nghiệm thiết bị này.

Hiện tại, iPhone Duo đã có mặt tại nhiều hệ thống bán lẻ Việt Nam, giá niêm yết cho bản 256GB là 64,99 triệu đồng.