Apple đã lập kỷ lục doanh số iPhone ngay cả khi không có iPhone 18

Apple vừa trải qua một quý đạt kỷ lục về doanh số iPhone — bất chấp việc không tung ra phiên bản iPhone tiêu chuẩn nào trong đợt làm mới sản phẩm gần đây nhất. Trong báo cáo thu nhập quý III được công bố vào hôm thứ Hai, Apple cho biết doanh thu từ iPhone đạt 57,58 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa.

Sự gia tăng doanh thu này diễn ra sau khi Apple ra mắt dòng iPhone 18 Pro vào tháng 9, bao gồm các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với mức giá cao hơn. Cùng thời điểm đó, công ty cũng điều chỉnh tăng giá đối với các dòng iPhone cũ hơn. Ngoài ra, Apple còn giới thiệu chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của mình, iPhone Duo nhưng doanh số đặt trước cho sản phẩm này chưa được tính vào báo cáo thu nhập kể trên.

Giống như các nhà sản xuất thiết bị khác, Apple đang phải đối mặt với những hạn chế trong chuỗi cung ứng và chi phí bộ nhớ tăng cao, buộc hãng phải tăng giá các sản phẩm của mình. Trong khi đó, số lượng iPhone Duo có sẵn tại các cửa hàng khi ra mắt khá hạn chế, thời gian giao hàng dự kiến ​​kéo dài đến tận năm 2027.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, CEO John Ternus của Apple chia sẻ:

“Chúng tôi ghi nhận chi phí bộ nhớ cao hơn so với quý II nhưng điều này đã được bù đắp một phần nhờ lợi thế từ việc duy trì hàng tồn kho và chi phí thấp hơn đối với các linh kiện không thuộc bộ nhớ”.

iPhone 18 Pro.

Tổng doanh thu của Apple tăng 12%, đạt 114,5 tỷ USD. Mảng kinh doanh máy tính Mac tăng trưởng 24%, đạt 10,79 tỷ USD. Trong khi đó, bộ phận dịch vụ — bao gồm "hoa hồng" từ App Store cùng các gói đăng ký như Apple TV và Apple Music đạt doanh thu 31,57 tỷ USD. Ngược lại, doanh thu từ iPad giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,23 tỷ USD.

Trong vài tuần qua, Apple cũng thực hiện những thay đổi đáng kể đối với các dòng sản phẩm khác. Hãng đã đẩy mạnh tiến quân vào lĩnh vực nhà thông minh (smart home) thông qua việc ra mắt thiết bị màn hình thông minh đầu tiên cùng loạt sản phẩm như chuông cửa có hình, camera an ninh và khóa cửa thông minh — kết quả từ sự hợp tác với LG và Schneider Electric.

Tuần trước, "Nhà Táo" cũng đã công bố một chiếc MacBook Pro có màn hình cảm ứng.