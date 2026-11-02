Bộ đôi smartphone Android hỗ trợ ống kính rời, giá ngang iPhone 18 Pro/Pro Max

Trong khi Vivo X500 series chú trọng khả năng chụp ảnh tele với hệ thống ống kính Zeiss, thì Oppo Find X10 series nổi bật với hệ thống camera độ phân giải lên đến 200MP, pin 8.000mAh và chip xử lý thế hệ mới. Cả hai đều có giá khá cao trên thị trường smartphone Android, tương đương những chiếc iPhone 18 Pro/Pro Max.

Vivo X500 series

Vivo giới thiệu X500 Series với hai phiên bản X500 và X500 Pro Max. Điểm nhấn của dòng sản phẩm nằm ở hệ thống camera tele phát triển cùng Zeiss, kết hợp phụ kiện ống kính tăng cường tiêu cự để cải thiện khả năng chụp ảnh từ khoảng cách xa.

Vivo X500 series.

Trong đó, X500 Pro Max được trang bị camera tele Zeiss APO 200MP, cảm biến HP0 siêu nhạy kích thước 1/1,4 inch và tiêu cự tương đương 85mm. Máy tích hợp công nghệ chống rung chuyên nghiệp CIPA 7.0, hỗ trợ chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng với thời gian phơi sáng lâu hơn, đồng thời hạn chế hiện tượng nhòe hình do rung lắc.

Một tính năng đáng chú ý khác là động cơ lấy nét X-Track, hỗ trợ theo dõi chủ thể khi chụp ảnh và quay video. Công nghệ khóa theo dõi chủ thể giúp duy trì khả năng lấy nét ngay cả khi đối tượng tạm thời di chuyển khỏi khung hình hoặc bị che khuất. Ở chế độ chụp nhanh, thiết bị hỗ trợ lấy nét tự động theo dõi chủ thể với tốc độ lên đến 60 khung hình/giây.

Đối với nhu cầu chụp ảnh từ xa, X500 Pro Max còn tương thích ống kính tăng cường tiêu cự Vivo Zeiss Gen 2 Ultra, cho tiêu cự tương đương 400mm. Phụ kiện này mở rộng khả năng chụp siêu tele, phục vụ nhu cầu ghi lại các chủ thể ở khoảng cách xa.

Bên cạnh camera, Vivo X500 Series được trang bị hệ điều hành OriginOS 7 và sở hữu dung lượng pin lớn nhất từ trước đến nay trên dòng X Series. Tuy nhiên, thông cáo báo chí được cung cấp chưa có bảng thông số chi tiết của hai phiên bản cũng như giá bán.

Oppo Find X10 phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB có giá 34,99 triệu đồng. Bản RAM 12GB, bộ nhớ trong 512GB có giá 39,99 triệu đồng.

Oppo Find X10 series

Oppo giới thiệu Find X10 Series với hai phiên bản Find X10 và Find X10 Pro Max. Dòng sản phẩm tập trung vào khả năng nhiếp ảnh với hệ thống camera hợp tác phát triển cùng Hasselblad, trong đó phiên bản Pro Max sở hữu ba camera sau cùng độ phân giải 200MP.

Oppo Find X10 series.

Cụ thể, Find X10 Pro Max có camera chính Hasselblad 200MP sử dụng cảm biến ISOCELL HPC kích thước 1/1,28 inch, camera góc siêu rộng 200MP với góc nhìn 124 độ và camera tele 200MP hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách tối thiểu 10cm. Trong khi đó, Find X10 được trang bị camera chính 200MP, camera tele 200MP và camera góc siêu rộng 50MP.

Cả hai thiết bị tích hợp thuật toán hình ảnh Lumo, tập trung tái tạo màu sắc và sắc độ tự nhiên. Người dùng có thể chụp ảnh ở chế độ mặc định 26MP trên nhiều tiêu cự, hoặc chuyển sang Hasselblad Hi-Res Mode để ghi hình ở độ phân giải 50MP và 200MP.

Khả năng quay video cũng được nâng cấp. Find X10 hỗ trợ quay 4K 60fps trên toàn bộ camera sau, riêng camera chính và tele hỗ trợ thêm 4K 120fps và 8K 30fps. Với Find X10 Pro Max, cả ba camera sau 200MP đều hỗ trợ các chuẩn quay này. Phiên bản Pro Max còn có khả năng quay video với dải động 17-stop, hỗ trợ Dolby Vision, O-Log2 và Open Gate.

Về cấu hình, Find X10 sử dụng chip MediaTek Dimensity 9600M sản xuất trên tiến trình 3nm, trong khi Find X10 Pro Max trang bị Dimensity 9600 Pro với tiến trình 2nm. Cả hai có pin silicon-carbon 8.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W.

Màn hình của Find X10 có kích thước 6,59 inch, còn bản Pro Max sử dụng màn hình 6,78 inch. Cả hai đều hỗ trợ tần số quét thích ứng LTPO lên đến 144Hz, độ sáng tối đa 3.600 nit và công nghệ Dolby Vision. Máy chạy ColorOS 17 trên nền tảng Android 17.

Find X10 Pro Max với RAM 16GB và bộ nhớ trong 512GB được niêm yết ở mức 49,99 triệu đồng. Bộ ống kính tăng tiêu cự Hasselblad dành cho dòng sản phẩm có giá riêng 6,99 triệu đồng.