PUBG PC: Sau 2 tháng cấm game thủ Việt Himass và TanVuu, Krafton đang cực lao đao

Giá cổ phiếu Krafton, công ty phát hành PUBG PC, đang giảm mạnh, theo Edaily. Báo Hàn Quốc nêu hai lý do: Kết quả kinh doanh quý 3 không tốt và lo ngại công ty thiếu sản phẩm mới trong quý 4. Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, phiên chính thức 11/11 cổ phiếu Krafton đóng cửa ở 195.800 won, giảm 20.700 won (9,56%) so với 216.500 won của phiên trước. Trong phiên có lúc giá xuống 190.100 won, sát ngưỡng 190.000 won.

Cổ phiếu Krafton giảm 9,56% sau kết quả quý 3.

Cuối tháng 10, cổ phiếu chạm đáy 52 tuần ở 178.500 won, rồi hồi phục lên 220.000 won vào đầu tháng 11. Động lực đến từ việc ngày 3/11 công ty thông báo mua thêm cổ phiếu quỹ trị giá 300 tỷ won trong quý 4 và hủy toàn bộ số này để khắc phục tình trạng định giá thấp. Nhờ vậy, cổ phiếu từng tăng hơn 15% trong một tháng. Tuy nhiên mã này đã giảm 4 phiên liên tiếp và rơi xuống dưới 200.000 won; tính từ đầu năm, mức giảm vượt 20%.

Tâm lý nhà đầu tư yếu đi vì kết quả quý 3 thấp hơn kỳ vọng. Doanh thu hợp nhất đạt 971,4 tỷ won, tăng 11,6% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận hoạt động chỉ 225 tỷ won, giảm 35,5%. Edaily cho biết mảng game PC gặp khó khi doanh thu giảm 57,4% so với quý 2 và giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà phân tích Kim Hye Young của Daol Investment & Securities cho rằng khó kỳ vọng cổ phiếu hồi mạnh trong quý 4, vì đến hết quý công ty chưa có game mới đáng chú ý và đây cũng là giai đoạn thấp điểm theo mùa.

Những đánh giá này xuất hiện gần hai tháng sau khi Krafton cấm thi đấu vĩnh viễn Himass và TanVuu. Ngày 23/9, công ty kết luận hai tuyển thủ đã dùng thông tin từ bên ngoài trò chơi khi thi đấu tại giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026. Án phạt gây phản ứng gay gắt trong cộng đồng game thủ châu Á, nhiều người ở Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc tuyên bố tẩy chay PUBG. Bài phân tích của Edaily không nhắc trực tiếp làn sóng tẩy chay này.

Hai tuyển thủ PUBG Himass và TanVuu.

Về triển vọng, nhà phân tích Kim Dong Woo của Kyobo Securities kỳ vọng tình hình khởi sắc hơn khi PUBG kỷ niệm 10 năm ra mắt vào tháng 3 năm sau.