Lý do giúp iPhone Duo "đánh bại" các smartphone màn hình gập khác

Mới đây, Xiaomi 18 Fold đã chính thức được ra mắt. Chiếc điện thoại màn hình gập này đang thu hút nhiều sự chú ý trên YouTube vì "đánh bại" chiếc iPhone Duo. Dưới đây là một số điểm của Xiaomi 18 Fold so với iPhone Duo:

- Nhẹ hơn

- Mỏng hơn

- Có camera tele

- Pin lớn hơn

- Sạc nhanh hơn

- Đa nhiệm tốt hơn

- Màn hình sáng hơn

- Rẻ hơn

Ngoài ra, điện thoại Xiaomi còn sở hữu phần cứng vượt trội. Ít nhất là trên lý thuyết. Tuy nhiên, khi đi sâu vào chi tiết, hàng loạt nhược điểm đã lộ diện ở thiết bị được kỳ vọng sẽ "hạ gục" iPhone Duo này.

Trước hết, máy được làm từ chất liệu nhôm kém bền hơn so với khung titan chắc chắn trên iPhone Duo. Lợi thế về độ bền này còn thể hiện ở chuẩn kháng nước và bụi IP68 của iPhone Duo, tính năng mà Xiaomi không có.

Xiaomi 18 Fold.

Ngoài ra, nếp gấp trên màn hình Xiaomi 18 Fold lộ rõ ​​hơn do thiếu công nghệ màn hình phủ nano-texture như trên iPhone Duo. Tệ hơn nữa, chỉ riêng việc đóng mở chiếc điện thoại màn hình gập của Xiaomi cũng tạo ra những tiếng lách cách nghe khá khó chịu.

Nhưng lý do thực sự khiến iPhone Duo vượt trội nằm ở trải nghiệm phần mềm, cụ thể là cách Apple tối ưu hóa hệ điều hành và các ứng dụng cho thiết kế màn hình gập. Xiaomi chỉ đơn thuần đưa hệ điều hành thông thường của mình lên một thiết bị gập, dẫn đến kết quả đôi khi trông rất vụng về và thiếu thẩm mỹ.

Đây cũng chính là lý do khiến iPhone Duo nhiều khả năng sẽ "đánh bại" mọi điện thoại màn hình gập Android khác khi ra mắt: không có công ty nào khác chú trọng đến sự phối hợp nhịp nhàng giữa phần cứng và phần mềm một cách kỹ lưỡng và đầy tâm huyết như vậy.

Đổi mới về Phần cứng + Phần mềm

Apple đã thiết kế lại thanh dock trên iPhone để chúng nằm ở cạnh phải, giúp người dùng dễ dàng thao tác hơn cả khi màn hình đang đóng và đang mở. Điều tương tự cũng được áp dụng cho các nút điều khiển trong ứng dụng.

Phải thừa nhận rằng đây là một điểm bất tiện đối với người thuận tay trái nhưng lại tận dụng hiệu quả không gian sẵn có và tỷ lệ khung hình rộng hơn, giúp người dùng quan sát được nhiều nội dung hơn. Ngoài ra, Apple đã tối ưu hóa phần mềm để các ứng dụng có thể tự điều chỉnh dựa trên "tư thế" của thiết bị. Ví dụ, khi bạn lật ngược iPhone Duo sang chế độ "lều" (tent mode), điện thoại có thể tự động chuyển đổi thành đồng hồ báo thức và phát ra ánh sáng dịu nhẹ khi chuông báo thức reo.

iPhone Duo.

Apple cũng đã thiết kế lại iOS 27 để iPhone Duo phản hồi linh hoạt theo thao tác gập máy của người dùng. Chẳng hạn, nếu gập máy một nửa khi đang dùng Safari, bàn phím sẽ tự động xuất hiện ở nửa dưới màn hình. Còn khi dựng đứng máy, người dùng có thể hiển thị lịch ở bên trái và các bức ảnh yêu thích ở bên phải, giống như một chiếc khung ảnh kỹ thuật số cao cấp.

Apple cũng cung cấp API cho các nhà phát triển để họ tạo ra những ứng dụng có khả năng "đọc" được góc mở của bản lề.

Trong khi đó, Samsung đã loại bỏ chế độ Flex (tính năng tương tự) trên Galaxy Z Fold8 và chỉ giữ lại tính năng này cho Galaxy Fold8 Ultra.

Bản lề của iPhone Duo được đánh giá cao.

Các tư thế bản lề khác nhau được iOS 27 hỗ trợ rất tốt thông qua các yếu tố giao diện, và đây là một điểm cộng lớn cho Apple.

Công bằng mà nói, iPhone Duo vẫn còn hạn chế về khả năng đa nhiệm. Người dùng chỉ có thể chạy hai ứng dụng song song trong khi Galaxy Z Fold8 cho phép chạy cùng lúc ba ứng dụng, chưa kể đến việc hiển thị thêm các cửa sổ nổi phía trên. Thậm chí, Xiaomi 18 Fold còn hỗ trợ chạy tới tám ứng dụng cùng lúc.

Vì vậy, vẫn cần chờ xem liệu Duo có đủ linh hoạt trong khía cạnh này hay không.

Sự khác biệt về ứng dụng trên iPhone Duo

Apple chưa tiết lộ nhiều thông tin về các ứng dụng từ bên thứ ba nhưng những gì tôi thấy cho đến nay đều rất hứa hẹn.

Ví dụ, với Slack, người dùng sẽ thấy danh sách các phòng chat và liên hệ ở bên trái, nội dung tin nhắn hiển thị ở bên phải. Ngược lại, Slack trên các thiết bị màn hình gập chạy Android chỉ đơn thuần là ứng dụng điện thoại được phóng to ra, gây lãng phí rất nhiều không gian hiển thị.

Phần mềm trên iPhone Duo khá chỉn chu.

Đã có một nhà phát triển độc lập giới thiệu ứng dụng dành cho iPhone Duo đang thu hút nhiều sự chú ý. Vidit Bhargava vừa ra mắt ứng dụng mang phong cách hoài cổ "Duo Man", tái hiện trải nghiệm sử dụng máy nghe nhạc Sony Walkman trên chiếc điện thoại gập này.

Việc Netflix phát hành ngay ứng dụng được tối ưu hóa cho iPhone Duo ngay trong ngày đầu tiên ra mắt thiết bị là một tín hiệu quan trọng, nhất là khi hãng từng từ chối làm ứng dụng cho Vision Pro vào thời điểm ban đầu.

Những điểm vượt trội của điện thoại gập Android

Với nhiều chuyên gia, Galaxy Z Fold8 thực sự gây ấn tượng với thiết kế mỏng nhẹ. Sự chênh lệch trọng lượng lên tới gần 57g: Galaxy Z Fold8 nặng khoảng 201g trong khi Duo nặng 254g.

Khi cầm cả hai thiết bị trên tay, iPhone Duo mang lại cảm giác cồng kềnh hơn hẳn. Tuy nhiên, trọng lượng lớn hơn này cũng mang lại lợi ích nhất định.

iPhone Duo khá dày.

Bù lại, iPhone Duo có khả năng kháng nước và bụi tốt hơn so với hầu hết các điện thoại màn hình gập Android.

Cả Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra đều thiếu chuẩn kháng nước và bụi IP68 nhưng Motorola Razr Fold và Google Pixel 11 Pro Fold lại được trang bị tính năng này.

Ngoài ra, Galaxy Z Fold8 còn sở hữu những tính năng phần mềm rất thú vị mà iPhone Duo chưa có, chẳng hạn như khả năng tự động gợi ý các ứng dụng có thể mở ở chế độ đa cửa sổ ngay lập tức.

Kết luận

Rõ ràng iPhone Duo vẫn tồn tại một số hạn chế, đặc biệt là với mức giá khởi điểm 54,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Máy nặng và dày hơn các điện thoại màn hình gập khác, đồng thời thiếu vắng một số tính năng của iPhone 18 Pro như ống kính zoom.

Tuy nhiên, lý do thực sự khiến thiết bị này trở thành mối đe dọa đối với các mẫu điện thoại màn hình gập khác nằm ở sự phối hợp nhịp nhàng giữa phần cứng và phần mềm. Và các chuyên gia tin rằng điều này sẽ thúc đẩy thêm nhiều đổi mới trong hệ sinh thái Android, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.