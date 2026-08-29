Samsung ra mắt 4 màn hình chơi game OLED với tần số quét lên tới 1.100Hz

Triển lãm Gamescom 2026 đã chính thức khai mạc và Samsung đã giới thiệu 4 mẫu màn hình chơi game thuộc dòng Odyssey với những thông số kỹ thuật ấn tượng. Một dòng màn hình có tần số quét lên tới 1.100Hz quá kinh ngạc.

Dòng màn hình chơi game Samsung Odyssey.

Đầu tiên là Samsung Odyssey OLED G9 (G95SJ), màn hình Dual QHD 49 inch đầu tiên trên thế giới sở hữu tần số quét 360Hz. Màn hình này sử dụng tấm nền QD-OLED cong thế hệ thứ 5, mang lại hiệu suất cao hơn 1,3 lần và tuổi thọ gấp đôi so với thế hệ trước. Các điểm ảnh được sắp xếp theo cấu trúc sọc RGB đầy đủ giúp hiển thị văn bản sắc nét, đồng thời màn hình có thể đạt độ sáng tối đa 1.300 nit (ở vùng hiển thị 3% diện tích màn hình) với độ phân giải 4K.

Màn hình Samsung Odyssey OLED G9 (G95SJ).

Mẫu G9 hoạt động ở độ phân giải 5.120 x 1.440 pixel với tần số quét 360Hz (thời gian phản hồi GtG 0,03ms). Tuy nhiên, thiết bị cũng cung cấp chế độ 720Hz, độ phân giải sẽ giảm xuống còn 2.560 x 720 pixel.

Samsung Odyssey OLED G8 (G80SJ) mang lại các thông số tương tự nhưng ở kích thước 32 inch chuẩn UHD phổ biến hơn. Màn hình QD-OLED của máy có thể hoạt động ở tần số quét 360Hz với độ phân giải UHD, người dùng cũng có thể kích hoạt chế độ 520Hz ở độ phân giải QHD hoặc thậm chí chế độ 680Hz ở độ phân giải FHD.

Màn hình Samsung Odyssey OLED G8 (G80SJ).

Mẫu G8 sử dụng lớp phủ Samsung Glare Free giúp giảm độ bóng tới 54% so với các loại phim chống phản chiếu truyền thống. Ngoài ra, màn hình đạt chuẩn VESA DisplayHDR TrueBlack 600 và hỗ trợ cả AMD FreeSync Premium Pro lẫn Nvidia G-Sync Compatible. Thiết bị có một cổng DisplayPort 2.1 UHBR20 để xử lý tín hiệu đầu vào độ phân giải cao và tần số quét cao, hai cổng HDMI cho các thiết bị khác, một cổng USB-C hỗ trợ sạc nhanh USB Power Delivery 98W cùng bộ chia USB tích hợp (gồm hai cổng và tính năng KVM).

Màn hình Samsung Odyssey OLED G7 (G75SJ).

Tiếp theo là Samsung Odyssey OLED G7 (G75SJ), một màn hình chơi game OLED cong (độ cong 1000R) tỷ lệ 16:9 với kích thước đường chéo 42 inch – mang lại diện tích hiển thị lớn hơn 72% so với màn hình 32 inch. Màn hình này sử dụng tấm nền OLED với độ phân giải 4K và tần số quét 165Hz.

Trước đây, Samsung từng giới thiệu mẫu Odyssey G6 (G60H) ngay trước thềm sự kiện CES. Tuy nhiên, hãng đã nâng cấp mẫu màn hình IPS LCD 27 inch này để biến chúng thành màn hình chơi game có tần số quét 1.100Hz đầu tiên trên thế giới. Dù vậy, mức tần số quét này chỉ áp dụng ở độ phân giải HD. Ở chế độ QHD, hình ảnh sẽ sắc nét hơn đi kèm tần số quét 600Hz – một con số vẫn cực kỳ ấn tượng.

Màn hình Samsung Odyssey G6 (G60H).

Ngoài ra, "ông trùm" công nghệ Samsung cũng đã hợp tác với Activision Blizzard để mang công nghệ HDR10+ Gaming lên 20 tựa game AAA. Quá trình này dự kiến ​​hoàn tất vào nửa đầu năm 2027, bắt đầu với tựa game Call of Duty: Modern Warfare 4.

HDR10+ là chuẩn HDR miễn phí bản quyền được Samsung và nhiều hãng khác ủng hộ; chuẩn này bao gồm các tính năng dành riêng cho chơi game, bên cạnh phiên bản HDR10+ Advanced dành cho phim ảnh và các chương trình truyền hình.

Các dòng màn hình này sẽ có mặt tại từng thị trường khác nhau, thời gian ra mắt và giá bán cũng sẽ được nhà sản xuất công bố sau.