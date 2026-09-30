Làn sóng rao bán iPhone đời cũ, nhiều nhất là iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max là mẫu iPhone cũ được rao bán nhiều nhất.

Thống kê từ Chợ Tốt cho thấy, tỷ trọng tin đăng bán các dòng iPhone đã tăng lên mức 46,3% trong tháng 9/2026, minh chứng cho dòng tiền và sức mua đang dịch chuyển mạnh mẽ sang phân khúc iPhone đã qua sử dụng.

Diễn biến nói trên thể hiện một quy luật mỗi khi Apple ra mắt sản phẩm mới: Lượng người rao bán iPhone đời cũ tăng lên trước và trong giai đoạn mở bán, khi người dùng bắt đầu dọn máy để lên đời. Tỷ trọng Apple từng đạt đỉnh tương tự vào tháng 4 (45,1%) rồi giảm dần qua các tháng 5 - 7, trước khi tăng trở lại đúng vào thời điểm iPhone 18 Pro series xuất hiện.

THÁNG TIN APPLE TỔNG TIN ĐIỆN THOẠI TỶ TRỌNG Th4 32.148 71.285 45.1% Th5 31.216 71.296 43.8% Th6 31.125 70.541 44.1% Th7 30.365 69.216 43.9% Th8 31.378 69.010 45.5% Th9 (đến nay) 22.232 48.007 46.3%

Tỷ trọng tin rao bán iPhone từ tháng 4 - 9/2026 so với tổng tin đăng về điện thoại.

Trong đó, iPhone 14 Pro Max tiếp tục là mẫu máy được rao bán nhiều nhất tháng 9, giữ vững vị trí này liên tục từ tháng 4 đến nay. Tuy nhiên, có sự thay đổi đáng chú ý ở vị trí thứ hai: iPhone 15 Pro Max lần đầu tiên vượt qua iPhone 12 Pro Max để lọt top 2, cho thấy làn sóng đổi máy lần này không chỉ đến từ nhóm dùng máy đời sâu mà đã lan sang cả những người mới dùng máy được khoảng một năm.

Về giá, giá bán lại trung vị của iPhone 14 Pro Max tăng liên tục từ 12,55 triệu đồng (tháng 4) lên đỉnh 12,9 triệu đồng và giữ nguyên suốt tháng 7 - 8, trước khi giảm còn 12,6 triệu đồng trong tháng 9. Việc giá giảm ngay khi lượng tin đăng tăng cao cho thấy, nguồn cung máy cũ đang tăng nhanh hơn tốc độ hấp thụ của thị trường trong giai đoạn mở bán iPhone 18 Pro series.

Báo cáo này chưa thể hiện chi tiết giá của từng phiên bản dung lượng của iPhone 14 Pro Max.

Giá iPhone 14 Pro Max likenew tại một AAR.

Còn ghi nhận tại Minh Tuấn Mobile, giá iPhone 14 Pro Max cũ đẹp khởi điểm từ 16,89 triệu đồng cho bản 128GB. Các phiên bản 256GB, 512GB và 1TB có giá lần lượt là 18,69 triệu đồng, 20,19 triệu đồng và 19,49 triệu đồng. Sự chênh lệch giá so với các tin rao trên Chợ Tốt cũng dễ hiểu, bởi những chiếc iPhone 14 Pro Max tại Minh Tuấn Mobile chủ yếu đến từ chương trình thu cũ - đổi mới với quy trình kiểm tra kỹ lượng thường gọi là likenew.

Hay tại CellphoneS, họ cũng đang đủ hàng với iPhone 14 Pro Max cũ đẹp nhưng giá cao hơn so với các kênh tham khảo nói trên. Cụ thể, iPhone 14 Pro Max bản 128GB có giá 17,49 triệu đồng, bản 256GB giá 18,99 triệu đồng, bản 512GB giá 19,99 triệu đồng và bản 1TB giá 21,49 triệu đồng.

Giá tham khảo iPhone 14 Pro Max cũ đẹp:

Phiên bản Giá tham khảo (triệu đồng) 128GB 16,89 256GB 18,69 512GB 20,19 1TB 19,49

* Giá tham khảo ngày 29/9/2026.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.