Nhiều 'trai công nghệ' giảm sức hút khi tìm bạn gái

Trong buổi làm quen tại quán bar ở Manhattan, Gary, 23 tuổi, đứng với ly bia trên tay và cố gắng giải thích với một cô gái lý do mình làm kỹ sư tại công ty phân tích dữ liệu Palantir. Anh nói mức lương 250.000 USD sẽ giúp trả những khoản phí y tế ngày càng tăng cho cha mẹ.

Tuy nhiên, Gary không nhận được sự cảm thông. Cô gái nói nợ y tế "không phải lý do để làm việc ở nơi như thế", nhắc đến việc Palantir cung cấp công cụ giám sát cho các chính phủ, bao gồm Mỹ và Israel, liên quan hoạt động quân sự và thực thi pháp luật.

Từ khi gia nhập Palantir năm 2025, Gary nhận thấy việc nói tên công ty thường khiến bên hẹn hò phản ứng gay gắt. Anh chia sẻ với Wired, một cô gái nói anh là "ác quỷ", một người khác chất vấn sao anh có thể sống yên ổn với lương tâm. "Đôi khi họ thẳng thừng ngừng nói chuyện với tôi", Gary cho hay. Bạn bè anh thậm chí yêu cầu không nhắc đến Palantir trong những buổi đi chơi chung để không phá hỏng cơ hội hẹn hò của cả nhóm.

Theo Wired, hình ảnh khuôn mẫu về chàng trai công nghệ lạc quan đi dép xỏ ngón và mặc áo hoodie cũ giờ đã lỗi thời. Nhiều người hiện coi ngành công nghệ là nơi tập trung quyền lực thiếu kiểm soát, gây ra nhiều rủi ro cho xã hội.

Ví dụ, Meta bị cáo buộc tạo nền tảng gây hại cho giới trẻ với thiết kế gây nghiện như cuộn vô hạn. Amazon, bị chỉ trích đối xử bất công với người lao động, tạo ra lượng rác thải khổng lồ, góp phần khiến các doanh nghiệp nhỏ sụp đổ. Sự bùng nổ AI cũng gây tranh cãi khi nhiều người lo ngại công nghệ này làm trầm trọng thêm tình trạng thất nghiệp, ô nhiễm, khiến con người giảm khả năng tư duy.

Logo Meta tại sự kiện về đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, tháng 10/2024. Ảnh: Lưu Quý

Amy Laurent, nhà sáng lập một công ty mai mối cao cấp, nhận thấy sai phạm của các tập đoàn công nghệ lớn đang gây rắc rối cho nam giới độc thân làm việc trong ngành. Kết quả, khi bà giới thiệu những ứng viên nam trong lĩnh vực công nghệ, nhiều khách hàng nữ lập tức tỏ ra e dè.

Giai đoạn 2016-2020, khi còn là sinh viên Đại học Stanford, Helen cho rằng những chàng trai công nghệ thường "thức khuya và có thể lười vệ sinh cá nhân". Hiện tại, nhận định của Helen trở nên tiêu cực hơn khi cô bắt đầu băn khoăn về tác động tổng thể của ngành đến xã hội.

Sasha, cư dân 31 tuổi ở Oakland, từng có thời gian ngắn làm trong lĩnh vực AI, sau đó chuyển đến một công ty công nghệ tập trung vào phát triển bền vững. Trong chuyện hẹn hò, khi gặp người đang hoặc muốn làm về AI, cô luôn băn khoăn liệu họ có cùng quan điểm về khí hậu, phát triển bền vững và nhân quyền hay không.

"Tôi nghĩ 10 năm trước, làm trong lĩnh vực công nghệ thường thể hiện sự đổi mới, tham vọng và trí thông minh. Nhưng giờ nhiều người cáo buộc các tập đoàn công nghệ lớn gây ra sự đổ vỡ xã hội, những lo ngại về AI, tình trạng mất việc làm, bất bình đẳng giàu nghèo, quyền riêng tư và giám sát, kiểm duyệt nội dung, ảnh hưởng chính trị", Laurent nói.

Những tranh cãi liên quan đến mặt trái công nghệ khiến nhiều nhân viên nam trong ngành không dám chia sẻ về công việc với đối tượng hẹn hò. Jessica Engle, nhà trị liệu về gia đình và hôn nhân, cho biết một khách hàng của cô bày tỏ lo ngại về việc để lộ chiếc Apple Watch trong ảnh đại diện trên trang hẹn hò, sợ rằng thiết bị khiến mình trông giống "tech bro" - thuật ngữ chỉ người làm trong ngành công nghệ, đặc biệt ở Thung lũng Silicon, tham vọng, kiêu ngạo và thiếu kỹ năng xã hội.

James, nhân viên Tesla, thừa nhận mang nhiều đặc điểm của "tech bro" như trả tiền thuê nhà cao, chủ yếu đặt đồ ăn online, và không đóng góp nhiều cho văn hóa của thành phố. "Nếu tôi viết trên ứng dụng hẹn hò rằng mình làm tại Tesla, nhiều người sẽ loại tôi lập tức", anh chia sẻ với Wired. Satish Badugu, quản lý chương trình kỹ thuật ứng dụng AI tại Google, có một số trải nghiệm hẹn hò tồi tệ sau khi chuyển từ New York đến San Francisco năm 2025. Anh cho biết, tình huống đáng nhớ nhất xảy ra cuối năm ngoái, sau khi ghép đôi với một phụ nữ làm việc trong lĩnh vực công nghệ sinh học trên ứng dụng hẹn hò.

Buổi hẹn đầu tiên, nhằm tìm điểm chung, Badugu đề cập AI trong tương lai có thể giúp phát hiện bệnh mới, thậm chí tìm ra phương pháp chữa trị. Tuy nhiên, đối phương lập tức tỏ ra cáu kỉnh.

"Rõ ràng cô ấy coi AI là mối đe dọa tiềm tàng với công việc của mình, nên tôi nhanh chóng bỏ qua chủ đề. Khỏi phải nói, chúng tôi không hẹn lại lần nào nữa", Badugu chia sẻ với San Francisco Chronicle.

Khách tham quan đi qua nơi trưng bày loạt giải pháp phần cứng về AI tại Triển lãm Computex 2024 ở Đài Loan. Ảnh: Khương Nha

Tuy nhiên, không phải "tech bro" nào cũng khó tìm bạn gái. Trong bối cảnh AI bùng nổ, nhiều nhân viên nam nhận được mức lương thưởng hậu hĩnh, điểm cộng lớn khi phái nữ tìm kiếm bạn đời. Lương cơ bản cho vị trí kỹ sư mới vào nghề đôi khi lên tới hơn 200.000 USD mỗi năm.

Shoshana Grossbard, giáo sư danh dự ngành kinh tế học tại Đại học Bang San Diego, chuyên nghiên cứu cách tài chính ảnh hưởng đến mối quan hệ, gọi khả năng kiếm tiền là "một trong những yếu tố quan trọng nhất mà con người cân nhắc khi hẹn hò kể từ thời sơ khai của nền văn minh nhân loại".

AI hiện được coi là "lĩnh vực tương lai", nhân viên có thể nhận gói phúc lợi hấp dẫn, thị trường việc làm sôi động, mang đến cảm giác an tâm hơn những lĩnh vực khác. "Tôi nhận được nhiều yêu cầu từ những phụ nữ muốn gặp gỡ người làm trong lĩnh vực AI", Erica Arrechea, nhà sáng lập công ty dịch vụ mai mối cao cấp Cinqe, cho biết.

Nhiều phụ nữ độc thân khẳng định họ quan tâm hơn đến đặc điểm tính cách mà người làm AI thường có như ham tìm tòi tri thức, cầu tiến, thậm chí hơi rụt rè. "Phụ nữ vùng Vịnh San Francisco thường không thích những anh chàng cơ bắp hay đăng ảnh selfie trước gương ở phòng gym. Họ muốn một chàng trai tử tế, dù anh ấy có vụng về đi chăng nữa", Wes Myers, nhà đồng sáng lập Keeper, công ty mai mối ứng dụng AI, cho biết.