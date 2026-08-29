Samsung bất ngờ gặp khó vì Galaxy Z Fold8 bán quá chạy

Thiết kế gập mới của Galaxy Z Fold8 đang thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng, thậm chí vượt xa dự đoán ban đầu của Samsung. Tuy nhiên, không chỉ bộ nhớ (RAM và lưu trữ) bị thiếu hụt, thành công này vô tình lại dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng khác trong chuỗi cung ứng của Samsung: chip màn hình.

Nhu cầu Galaxy Z Fold8 đang vượt quá dự đoán của Samsung.

Theo thông tin từ trang tin ZDNet của Hàn Quốc, Galaxy Z Fold8 hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt chip điều khiển màn hình (DDI), loại chip chuyên dụng có nhiệm vụ điều khiển các điểm ảnh trên màn hình OLED. Samsung đã tăng cường đơn đặt hàng linh kiện do nhu cầu cao đối với mẫu điện thoại gập này, nhưng việc mở rộng sản xuất DDI lại gặp khó khăn.

Bộ phận System LSI của Samsung chịu trách nhiệm thiết kế chip màn hình cho Galaxy Z Fold8, trong khi Tập đoàn United Microelectronics Corporation (UMC) tại Đài Loan là đơn vị sản xuất chip này theo quy trình 22nm. Tuy nhiên, công suất sản xuất của UMC đã đạt mức tối đa. Để giải quyết vấn đề này, Samsung đã yêu cầu UMC ưu tiên sản xuất thông qua quy trình sản xuất cao nhất của họ, được gọi là Super Hot Run.

Ngoài ra, Samsung cũng đang tìm cách thu hẹp khoảng cách cung ứng bằng cách chuyển hướng một phần lượng hàng tồn kho DDI ban đầu dành cho các sản phẩm phát triển trong tương lai sang sản xuất cho Galaxy Z Fold8. Nếu nhu cầu tiếp tục duy trì ở mức cao, Samsung sẽ cần quản lý cẩn thận lượng chip màn hình hiện có cho đến khi có thêm năng lực sản xuất chip.