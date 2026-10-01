Hacker 17 tuổi tạo trợ lý AI thâm nhập nền tảng của Microsoft

Faav cho biết anh thường dành thời gian ngoài giờ học để tìm kiếm lỗ hổng an ninh mạng trên hệ thống của tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Amazon, Google, Adobe. Để tối ưu hóa quy trình dò tìm, anh đã tự phát triển một trợ lý AI có tên Antares để tự động hóa việc quét mạng.

Trong quá trình rà soát nền tảng phân tích dữ liệu nội bộ Titan cuối tháng 8, Antares phát hiện một đường dẫn API thuộc dịch vụ đám mây Azure. Dù đường dẫn chính yêu cầu kết nối mạng nội bộ VPN, một đường dẫn phụ /v2/Query lại hoàn toàn bỏ qua bước đăng nhập Azure Active Directory.

Theo Tom's Hardware, điểm đáng chú ý là đường dẫn này chấp nhận câu lệnh truy vấn SQL trực tiếp. Dù ban đầu máy chủ từ chối do thiếu mã xác thực JSON Web Token, Faav nhận thấy hệ thống kiểm soát của Microsoft có sơ hở nghiêm trọng, máy chủ chỉ kiểm tra sự tồn tại của chuỗi mã JWT mà không hề xác minh chữ ký số của mã đó.

Một người đeo mặt nạ hacker tại một sự kiện về an ninh mạng tại TP HCM. Ảnh: Bảo Lâm

Bằng cách tạo mã xác thực giả mạo mang quyền quản trị viên, Faav đã dễ dàng vượt qua hàng rào an ninh để thâm nhập và tiếp cận được danh sách chứa dữ liệu của 25.000 nhân viên Microsoft, cùng biểu đồ và báo cáo tổ chức nội bộ.

Tiếp tục khai thác sâu hơn vào phân khu lưu trữ dữ liệu phân tích của công cụ tìm kiếm Bing, hacker phát hiện mình đang nắm quyền truy cập vào tổng cộng 17.000 tỷ dòng dữ liệu.

"Sự kiên trì của trợ lý Antares trong 10 ngày kết hợp với một phán đoán trực giác của con người đã giúp phát hiện ra lỗ hổng", Faav chia sẻ trên blog cá nhân.

Anh đã thông báo toàn bộ quy trình cho chương trình treo thưởng tìm lỗi của Microsoft. Cuối tháng 9, hacker trẻ tuổi nhận được khoản thưởng 5.000 USD từ tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới.