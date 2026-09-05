Galaxy Z Fold8 không thể nổ pin vì lý do này

Dòng Galaxy Z Fold8 sử dụng pin silicon-carbon, loại pin đầu tiên xuất hiện trên thiết bị Galaxy từ trước đến nay. Việc áp dụng công nghệ silicon-carbon cho pin của Z Fold8 là một bước tiến và là sự thay đổi mà các chuyên gia đã mong chờ từ lâu.

Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Fold8.

Tuy nhiên, Samsung không chỉ đơn thuần thêm silicon vào bên trong pin của dòng Z Fold8. Hãng đã thay đổi toàn bộ cấu trúc pin để phù hợp với công nghệ mới này, đồng thời đảm bảo tính an toàn cao hơn.

Pin silicon-carbon là gì?

Pin silicon-carbon về cơ bản sử dụng các thành phần hóa học tương tự như pin lithium-ion thông thường. Sự gia tăng dung lượng đạt được nhờ sử dụng hỗn hợp silicon-carbon làm vật liệu cực dương (anode) thay vì chỉ dựa vào than chì (graphite) như trước.

Ảnh minh họa.

Các thương hiệu như Xiaomi và Honor thường công bố tỷ lệ silicon trong cực dương là 10% và các thế hệ mới nhất đã nâng con số này lên 16%. Tuy nhiên, dù silicon có mật độ năng lượng cao, việc sử dụng nó trong pin cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vật liệu này giãn nở và co lại đáng kể trong quá trình sạc và xả, có thể dẫn đến tình trạng phồng pin, chập mạch và trong trường hợp xấu nhất là hiện tượng thoát nhiệt (thermal runaway) dẫn đến cháy nổ.

Samsung đã xem xét kỹ lưỡng các rủi ro này và buộc phải thay đổi cấu trúc pin bên trong dòng Galaxy Z Fold8.

Samsung thiết kế lại hệ thống pin bên trong Galaxy Z Fold8

Hãng đã phải thiết kế lại công nghệ pin cho các smartphone màn hình gập của mình gần như từ con số không. Samsung sử dụng một lớp phủ carbon đặc biệt bao quanh silicon để kiểm soát các hạt có tính phản ứng mạnh. Phương pháp tương tự cũng được áp dụng cho cực âm (cathode), kết hợp với kỹ thuật gọi là "pha tạp cực âm" (cathode doping).

Việc pha tạp chất vào cực âm giúp pin bền hơn.

Quá trình này bao gồm việc đưa các nguyên tố cụ thể vào mạng tinh thể của cực âm; các nguyên tố này giúp cải thiện hiệu suất của cực âm. Các nguyên tố như nhôm (Al), titan (Ti) hoặc niobi (Nb) được đưa vào mạng tinh thể cực âm. Những nguyên tố cứng này giúp ổn định cấu trúc tinh thể, ngăn ngừa các vết nứt siêu nhỏ do sự giãn nở và ổn định bề mặt khi hoạt động ở điện áp cao.

Công nghệ mới đã được áp dụng cho chất điện phân của pin

Những thay đổi mà Samsung thực hiện không chỉ dừng lại ở các điện cực. Hãng cũng phải thiết kế lại chất điện phân — thành phần nằm giữa cực dương (anode) và cực âm (cathode). Samsung đã phát triển các chất phụ gia đặc biệt giúp "hình thành lớp bảo vệ trên bề mặt silicon, qua đó giảm độ phản ứng của silicon và duy trì sự ổn định lâu dài cho viên pin."

Lớp ngăn cách (separator) — tấm màng nằm giữa hai điện cực cũng đã được tinh chỉnh. Samsung sử dụng vật liệu có cấu trúc xốp để cải thiện khả năng di chuyển của các ion và duy trì độ ổn định nhiệt. Galaxy Z Fold8 Ultra được trang bị hầu hết các cải tiến này, trong khi bản Z Fold8 tiêu chuẩn lại được "tối ưu hóa riêng biệt để phù hợp với các yêu cầu đặc thù về không gian và tản nhiệt."

Ảnh concept Galaxy S27 Ultra.

Mẫu điện thoại màn hình gập nhỏ gọn này vẫn giữ lại hầu hết các đặc tính về pin và sạc của thế hệ năm ngoái.

Dòng Galaxy S27 sẽ được trang bị pin silicon-carbon

Giờ đây, khi Samsung chính thức áp dụng công nghệ pin silicon-carbon, người dùng có thể kỳ vọng vào những cải tiến đáng giá. Dòng Galaxy S27 dự kiến ​​ra mắt trong vài tháng tới; quá trình sản xuất chắc chắn đang được tiến hành.

Khả năng cao là dòng Galaxy S27 sẽ sử dụng pin silicon-carbon, đây sẽ là lần nâng cấp pin đầu tiên dành cho phiên bản Ultra. Kể từ khi ra mắt lần đầu với Galaxy S20 Ultra, dung lượng pin của dòng Galaxy S này vẫn luôn cố định ở mức 5.000 mAh, gây không ít thất vọng cho người hâm mộ Samsung.

Giờ đây, khi Samsung đang hoàn thiện công nghệ silicon-carbon, giới chuyên gia kỳ vọng Galaxy S27 Ultra sẽ sở hữu viên pin dung lượng khoảng 6.000 mAh cùng tốc độ sạc nhanh hơn.