Sức nóng của Galaxy Z Fold8 mang lại lợi ích cho cả Samsung và ... Apple

Nhiều bằng chứng đều cho thấy, Galaxy Z Fold8 màn hình rộng đang là chiếc điện thoại màn hình gập tốt nhất lúc này dù xét một cách khách quan, Galaxy Z Fold8 Ultra mới là thiết bị tốt hơn nhờ diện tích màn hình lớn hơn và hệ thống camera vượt trội.

Galaxy Z Fold8.

Thực tế, không thể phủ nhận hay đánh giá thấp tầm ảnh hưởng toàn cầu của mẫu Galaxy Z Fold8 bản thường. Điều này càng được khẳng định sau khi dòng điện thoại màn hình gập của Samsung phá vỡ hàng loạt kỷ lục đặt hàng trước cách đây vài tuần.

Tuy nhiên, báo cáo này lại đặt ra một câu hỏi rất quan trọng về tương lai của thị trường điện thoại màn hình gập.

Liệu Apple có đang gặp rắc rối?

Nhiều chuyên gia không đồng ý về điều này. Ít nhất là không phải do Samsung. Nếu có điều gì có thể ngăn cản chiếc iPhone Ultra trở thành "bom tấn" bán chạy toàn cầu ngay khi ra mắt, đó chính là các vấn đề trong khâu sản xuất của bản thân thiết bị này và... lịch trình ra mắt đầy phức tạp của chúng.

Và ngay cả khi điều đó xảy ra và chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple không đạt doanh số hơn vài triệu chiếc trước Giáng sinh, kết cục tất yếu đó chỉ bị trì hoãn sang năm sau chứ không làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh dài hạn của thị trường chỉ trong một sớm một chiều.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Ngành công nghiệp di động không vận hành theo cách đó. Theo báo cáo của IDC, dự kiến ​​đến năm 2027, Apple sẽ bán được hơn 17 triệu chiếc iPhone màn hình gập trên toàn thế giới; con số này đủ để giúp "tân binh" này vượt qua các tên tuổi kỳ cựu như Samsung và Huawei, chiếm khoảng 40% thị phần.

Cần lưu ý rằng bản báo cáo có tầm nhìn xa này được công bố hơn một tháng sau khi Galaxy Z Fold8 ra mắt; đã tính đến cả sự thành công sớm đầy bất ngờ của mẫu điện thoại màn hình gập kiểu cuốn sách (với màn hình rộng) từ Samsung, lẫn những trở ngại trong khâu sản xuất của chiếc iPhone Ultra.

Apple nên cảm thấy vui mừng thay vì lo lắng

Điều này nghe có vẻ khó tin khi một "ông lớn" trong ngành công nghệ lại có thể vui mừng trước thành công của "đối thủ". Tuy nhiên, xét đến những điểm tương đồng dự kiến ​​về thiết kế và kiểu dáng giữa Galaxy Z Fold8 và iPhone Ultra, Apple nên cảm thấy phấn khởi trước dấu hiệu của một sự thay đổi lớn mang tính bước ngoặt đang diễn ra.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Đúng là sẽ tốt hơn cho Apple nếu xu hướng smartphone màn hình gập rộng bắt đầu với iPhone Ultra thay vì Z Fold8 nhưng sẽ chẳng ai còn nhớ (hay quan tâm) đến việc ai là người tiên phong sau một hoặc hai năm nữa. Khi đó, các mẫu điện thoại màn hình gập kiểu vỏ sò (flip) có lẽ đã bị "khai tử", còn những mẫu điện thoại màn hình gập kiểu cuốn sách "truyền thống" như Z Fold8 Ultra có thể sẽ chỉ được coi là một phân khúc ngách nhỏ, hầu như không còn tiềm năng tăng trưởng.

Hãy thử tưởng tượng một kịch bản khác: Galaxy Z Fold8 không có màn ra mắt thành công vang dội trên toàn cầu như vậy mà thay vào đó, Galaxy Z Flip8 mới là "cú hích" bất ngờ trong bộ ba điện thoại màn hình gập năm 2026 của Samsung. Đó mới thực sự là tình huống nan giải đối với Apple, vì kết quả này cho thấy gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Cupertino này đã đặt cược sai hướng.

Những người đầu tiên chọn mua Galaxy Z Fold8 đến từ đâu?

Thực tế, không ít người từng nghiêm túc cân nhắc chờ đợi iPhone Ultra lại "quay xe" vào phút chót để chuyển sang mua Galaxy Z Fold8.

Trong một cuộc khảo sát vào năm 2023, Apple xếp thứ hai về mức độ ưa chuộng đối với các thương hiệu điện thoại màn hình gập tại Mỹ với 39% số phiếu bầu, chỉ chịu thua sát nút trước Samsung (với 46%).

Galaxy Z Fold8.

Nói cách khác, tất cả những người hâm mộ cuồng nhiệt của Apple không thể đột ngột chuyển sang ủng hộ Samsung chỉ vì chiếc Galaxy Z Fold8 có vẻ ngoài khác biệt hoàn toàn so với Galaxy Z Fold7 và lại rất giống với hình ảnh được kỳ vọng của chiếc iPhone Ultra. Nhiều chủ sở hữu của Galaxy S24 Ultra và Galaxy S25 Ultra cũng không chọn thử trải nghiệm điện thoại màn hình gập, họ chọn nâng cấp lên Galaxy S26 Ultra hoặc chiếc Galaxy Z Fold8 nhỏ gọn, giá rẻ hơn vì chúng ... mang lại cảm giác giống một chiếc điện thoại tiện lợi, dễ cầm nắm hơn.

Vì Galaxy Z Fold8 đang rất được ưa chuộng nên các chuyên gia tin rằng iPhone Ultra cũng sẽ sớm trở thành một sản phẩm thành công vang dội. Lý do là bởi Apple, cũng như mọi nhà sản xuất điện thoại thông minh khác, thường chịu ảnh hưởng từ các xu hướng thị trường chung và thị hiếu người tiêu dùng.