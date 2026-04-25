Sai lầm nhiều người dùng điện thoại Xiaomi đang lặp lại mỗi ngày

Việc sở hữu một chiếc điện thoại thông minh Xiaomi, từ mẫu Redmi Note 15 giá cả phải chăng cho đến Xiaomi 17 Ultra cao cấp, mang đến cho người dùng cơ hội trải nghiệm một hệ sinh thái hoàn thiện, đặc biệt nếu chạy phiên bản HyperOS mới nhất.

Các ứng dụng bên thứ ba không mang lại hiệu quả như người dùng mong muốn.

Tuy nhiên, một thói quen sai lầm của nhiều người dùng điện thoại Xiaomi có thể làm giảm hiệu suất của thiết bị chỉ trong vài giây. Theo đó, nhiều người dùng điện thoại Xiaomi thường cài đặt các ứng dụng dọn dẹp và tối ưu hóa pin từ Google Play Store với hy vọng cải thiện hiệu suất

Mặc dù vậy, đây là điều thực sự không cần thiết. Việc tìm kiếm một công cụ để giải phóng RAM hay xóa các tập tin dư thừa là điều dễ hiểu, nhưng cách thực hiện lại hoàn toàn sai lầm. Nguyên nhân vì các ứng dụng bên thứ ba này thường chạy ngầm, tiêu tốn năng lượng và gửi thông báo không cần thiết, khiến điện thoại trở nên chậm chạp và thời lượng pin giảm sút.

HyperOS có sẵn các công cụ cần thiết trong ứng dụng Bảo mật mà người dùng nên khám phá.

Thay vào đó, công ty Trung Quốc đã tích hợp sẵn mọi công cụ cần thiết vào hệ thống của mình mà người dùng lại không hay biết. Ứng dụng Bảo mật gốc được cài đặt sẵn trên thiết bị Xiaomi có khả năng quản lý RAM một cách thông minh, xóa bộ nhớ đệm từ các mạng xã hội, giải phóng dung lượng lưu trữ hợp lý và quét virus hiệu quả mà không tiêu tốn thêm tài nguyên.

Do đó, lời khuyên dành cho người dùng là nên gỡ cài đặt ngay lập tức bất kỳ ứng dụng tối ưu hóa bên thứ ba nào. Hãy tập thói quen sử dụng công cụ bảo mật hệ thống mặc định của Xiaomi mỗi khi cần dọn dẹp bộ nhớ. Trải nghiệm cho thấy kiến trúc HyperOS đủ tiên tiến để tự động tạm dừng các ứng dụng chạy nền, giúp điện thoại hoạt động với hiệu suất cao nhất mà không cần sự hỗ trợ bên ngoài.