Dòng điện thoại sắp “tuyệt chủng” vì người dùng quay lưng

Apple, một trong những nhà sản xuất hàng đầu, đã từ chối từ bỏ viền màn hình và công nghệ Touch ID cho đến khi ra mắt iPhone X. Nhưng phải đến iPhone XS Max và iPhone 11 Pro Max, Apple mới thực sự cho ra mắt những chiếc điện thoại có màn hình lớn.

Ngoại trừ iPhone 17e giá rẻ, dòng iPhone 17 đã tăng kích thước màn hình lên từ 6,3 inch.

Hiện tại, mẫu iPhone có màn hình nhỏ nhất được cung cấp là 6,1 inch, cụ thể gồm iPhone 16, iPhone 16e và iPhone 17e. Kích thước màn hình đã tăng dần từ 6,3 inch lên 6,5 inch của iPhone Air và hiện tại là 6,9 inch của iPhone 17 Pro Max.

Xu hướng này có khả năng tiếp tục trong tương lai, khi các nhà sản xuất điện thoại đang có kế hoạch tăng kích thước màn hình. Theo thông tin từ người rò rỉ Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, 5 nhà sản xuất lớn tại châu Á cũng đã xác nhận rằng họ không có kế hoạch phát triển các mẫu điện thoại với màn hình nhỏ hơn.

Đáng chú ý, 6,4 inch được xem là kích thước màn hình khởi điểm của điện thoại Android, vì kích thước màn hình nhỏ hơn không còn phù hợp cho việc tiêu thụ đa phương tiện, đặc biệt khi thiết bị di động ngày càng trở thành phương tiện chính để tiếp cận nội dung.

Mục tiêu tối thiểu mà các nhà sản xuất điện thoại Android hướng đến sắp tới là đạt kích thước 6,5 inch. Mặc dù các công ty điện thoại có thể đưa ra yêu cầu cụ thể cho người dùng, thực tế cho thấy việc tích hợp mọi tính năng cần thiết vào một chiếc điện thoại nhỏ là điều không khả thi. Pin lớn và camera hiệu năng cao là những yếu tố quan trọng khi người dùng mua sắm, nhưng chúng lại không phù hợp với các mẫu điện thoại có kích thước nhỏ.

Khi xu hướng người dùng càng ủng hộ điện thoại màn hình lớn, sự biến mất của điện thoại nhỏ gọn là điều hiển nhiên. Ngay cả khi Apple chậm chân trong việc rời bỏ kích thước “tiêu chuẩn” sắp tới là 6,5 inch, công ty vẫn khó quay trở lại kích thước dưới 6,1 inch, thậm chí sắp tới công ty có thể xem 6,3 inch là khởi điểm, như trường hợp của iPhone 17.