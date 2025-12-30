Các yếu tố âm thầm rút ngắn tuổi thọ pin trên điện thoại Xiaomi

Tình trạng pin đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dùng smartphone, không chỉ riêng Xiaomi mà còn các thương hiệu khác, đặc biệt khi các thiết bị ngày càng mỏng hơn, màn hình có tần số quét cao và tốc độ sạc nhanh.

Nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến tuổi thọ pin smartphone Xiaomi.

Để bảo vệ tuổi thọ pin lithium-ion, người dùng điện thoại Xiaomi (bao gồm cả Redmi và POCO) cần chú ý đến một số yếu tố quan trọng. Trong đó, nhiệt độ là kẻ thù lớn nhất. Pin smartphone hoạt động hiệu quả nhất trong khoảng nhiệt độ từ 10 đến 35 độ C. Việc tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao có thể làm giảm dung lượng pin theo thời gian do các phản ứng hóa học bên trong diễn ra nhanh hơn.

Một thói quen phổ biến nhưng có hại là sử dụng điện thoại trong khi sạc. Việc chơi game hoặc chạy các ứng dụng nặng trong lúc sạc không chỉ làm tăng nhiệt độ mà còn khiến pin phải trải qua nhiều chu kỳ sạc/xả liên tục, từ đó làm giảm tuổi thọ pin.

Độ sáng màn hình cũng là một yếu tố thường bị người dùng bỏ qua. Sử dụng điện thoại ở độ sáng tối đa, đặc biệt trên màn hình OLED, có thể làm tăng nhiệt độ thiết bị và gây hao mòn pin.

Người dùng nên hạn chế việc sạc siêu nhanh mà chuyển sang các giải pháp chậm hơn.

Công nghệ sạc siêu nhanh HyperCharge của Xiaomi mang đến công suất lên đến 210W cho phép sạc cực nhanh. Tuy nhiên, việc thường xuyên sử dụng tốc độ tối đa có thể tạo ra áp lực điện và nhiệt lớn hơn cho pin. Do đó, người dùng nên hạn chế sử dụng sạc siêu nhanh và chọn bộ sạc chậm hơn trong hầu hết các trường hợp để kéo dài tuổi thọ pin.

Các mẫu điện thoại mới nhất của Xiaomi sử dụng pin silicon-carbon mang lại mật độ năng lượng cao mà không làm tăng độ dày thiết bị. Tuy nhiên, silicon có thể giãn nở trong các chu kỳ tải, dẫn đến mài mòn theo thời gian. Dù có những cải tiến, vẫn có khả năng suy giảm hiệu suất sau 2 đến 3 năm sử dụng.

Việc sử dụng công nghệ 5G cũng cần được quản lý cẩn thận. Sau các bản cập nhật lớn, việc tiêu thụ điện năng có thể tăng cao do các quy trình tối ưu hóa nền. Tuy nhiên, theo thời gian, các tính năng như chế độ ngủ đông thông minh sẽ giúp cải thiện hiệu quả năng lượng. Người dùng cũng nên giới hạn các hoạt động nền và quyền truy cập không cần thiết để giảm mức tiêu thụ điện năng.

Kiểm soát việc sử dụng mạng 5G sẽ giúp giảm áp lực lên pin.

Cuối cùng, việc sử dụng 5G liên tục ở khu vực có tín hiệu yếu có thể khiến thiết bị hoạt động mạnh hơn, dẫn đến tăng mức tiêu thụ điện năng và nhiệt độ. Trong nhiều trường hợp, chuyển sang 4G sẽ giúp cải thiện thời lượng pin. Xiaomi cũng tích hợp các chế độ bảo vệ như giới hạn sạc đầy và sạc thông minh dựa trên thói quen người dùng, từ đó giúp ngăn ngừa hao mòn pin không cần thiết.