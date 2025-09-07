6 điện thoại Xiaomi mà người dùng sắp phải tránh xa

Điều đó đồng nghĩa với việc các thiết bị này sẽ không còn nhận được các bản cập nhật lớn cũng như bản vá bảo mật sau khi chu kỳ cập nhật kết thúc. Người dùng những thiết bị này được cảnh báo cẩn trọng khi sử dụng, trong khi những ai có ý định mua chúng cũng nên tránh xa.

Xiaomi 11T Pro là thiết bị cao cấp nhất trong danh sách ngừng hỗ trợ.

Danh sách các điện thoại Xiaomi bị ảnh hưởng cùng với ngày kết thúc vòng đời (EOL) của chúng, bao gồm Xiaomi 11T (EOL: 23/09/2025), Xiaomi 11T Pro (EOL: 23/09/2025), và Xiaomi 11 Lite 5G NE (EOL: 23/09/2025).

Cả ba mẫu điện thoại này được ra mắt vào tháng 9/2021, với cam kết nhận ba bản cập nhật Android lớn và bốn năm bản vá bảo mật. Hiện tại, chúng đang chạy trên Android 14 sau khi đã nhận đủ số lượng bản cập nhật như đã hứa. Đặc biệt, Xiaomi 11T và 11T Pro đã được nâng cấp lên HyperOS 1 (dựa trên Android 14), trong khi Xiaomi 11 Lite 5G NE cũng nhận được bản nâng cấp HyperOS 2.

Điện thoại Redmi và Poco cũng bị ảnh hưởng bởi chính sách này, bao gồm Redmi A1 (EOL: 23/09/2025), Redmi A1+ (EOL: 23/09/2025), và Poco M5 (EOL: 06/09/2025).

Cả Redmi A1 và Redmi A1+ đều được phát hành vào tháng 9/2022 với giao diện MIUI 12 dựa trên Android 12. Mặc dù đã được nâng cấp lên MIUI 13, nhưng chúng vẫn chưa nhận được bất kỳ bản cập nhật Android nào và sẽ tiếp tục chạy trên Android 12 cho đến khi ngừng hỗ trợ.

Người dùng Poco M5 cũng nên tránh xa thiết bị nếu quan tâm đến vấn đề bảo mật.

Trong khi đó, Poco M5 được ra mắt cùng thời điểm đã nhận được hai bản cập nhật lớn (Android 13 và Android 14) nhưng cũng sẽ ngừng nhận bản cập nhật vào tháng 9/2025.

Nếu đang sở hữu một trong những mẫu điện thoại Xiaomi trong danh sách trên, hãy lưu ý rằng thiết bị của người dùng sẽ không còn nhận được các bản cập nhật trong tương lai. Mặc dù vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng việc không nhận được bản vá bảo mật có thể khiến thiết bị dễ bị tổn thương trước các lỗ hổng mới.

Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân và tiếp tục nhận được các bản cập nhật mới, người dùng nên xem xét nâng cấp lên một mẫu điện thoại mới hơn. Trên thị trường hiện nay có nhiều thiết bị Xiaomi được cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm trong sáu năm để người dùng có thể tìm kiếm lựa chọn thay thế phù hợp.