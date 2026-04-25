Tấn công mạng qua trò chơi điện tử tăng "sốc" 200%, nhắm thẳng vào game thủ Việt

Theo báo cáo từ Kaspersky, trong nửa cuối năm 2025, khu vực Đông Nam Á chứng kiến sự bùng nổ của các mối đe dọa an ninh mạng núp bóng các trò chơi điện tử phổ biến. Theo dữ liệu thống kê mới nhất, số lượng cuộc tấn công được phát hiện đã tăng mạnh 86%, trong đó Việt Nam là quốc gia có mức tăng trưởng đáng báo động nhất khu vực.

Game thủ đang lọt vào tầm ngắm của tin tặc.

Dữ liệu so sánh giữa hai nửa đầu và cuối năm 2025 cho thấy một bức tranh tương phản giữa các thị trường tại Đông Nam Á. Việt Nam đứng đầu danh sách với mức tăng lên tới 202,5%. Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng đáng kể với 104,4%, trong khi Singapore và Malaysia tăng nhẹ ở mức lần lượt là 22,1% và 21,3%. Ngược lại, Indonesia là quốc gia duy nhất ghi nhận xu hướng giảm (-42,2%), dù các chuyên gia vẫn cảnh báo rủi ro tiềm ẩn tại thị trường này vẫn ở mức cao.

Tội phạm mạng đang tập trung khai thác các tựa game có cộng đồng người chơi trẻ tuổi đông đảo và khả năng tùy biến cao như Minecraft và Roblox. Lợi dụng tâm lý muốn sở hữu trang phục hiếm, vật phẩm độc quyền hoặc các bản lậu (mod) để cá nhân hóa trải nghiệm, kẻ xấu đã cài cắm mã độc và các ứng dụng rủi ro (PUA) dưới mác công cụ hỗ trợ hợp lệ.

Không chỉ gây thiệt hại về tài khoản game, những chiêu trò này còn dẫn dụ người chơi truy cập các trang web giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Các chuyên gia cũng cảnh báo về việc những người chơi nhỏ tuổi thường thiếu cảnh giác, dễ dàng vô tình tiết lộ thông tin nhạy cảm của cha mẹ như số thẻ tín dụng hoặc địa chỉ nhà. Việc sử dụng các thiết bị dùng chung trong gia đình để chơi game khiến mã độc có thể lây lan sang toàn bộ mạng lưới, tạo điều kiện cho các cuộc tấn công lừa đảo phức tạp hơn nhắm vào người thân.

Ảnh minh họa.

Để đảm bảo an toàn, các bậc phụ huynh được khuyến nghị nên giáo dục trẻ về an ninh mạng từ sớm, hướng dẫn cách thiết lập mật khẩu mạnh và cài đặt các giải pháp bảo vệ chuyên dụng trên thiết bị. Ngoài ra, việc tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ nguồn lạ và kiểm tra kỹ các liên kết trước khi nhấp vào là những quy tắc vệ sinh an toàn mạng cơ bản cần được tuân thủ.