Tổng thống Hàn Quốc dùng điện thoại Xiaomi chụp ảnh selfie với ông Tập Cận Bình

Đặc biệt, bức ảnh selfie mà ông Lee thực hiện được chụp bằng chiếc smartphone Xiaomi, cụ thể là Xiaomi 15 Ultra, mà ông Tập đã tặng cho ông Lee.

Ông Lee chụp selfie cùng ông Tập.

Trong bài viết của mình, ông Lee chia sẻ: “Một bức ảnh tự sướng với Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân, được chụp bằng chiếc điện thoại Xiaomi mà tôi nhận được làm quà ở Gyeongju. Nhờ họ mà tôi đã có được bức ảnh để đời”. Trong bức ảnh, cả bốn người đều nở nụ cười rạng rỡ.

Trước đó, trong cuộc gặp gỡ gần đây, ông Tập đã đùa rằng chiếc điện thoại này của Xiaomi “có thể có khả năng do thám”. Khi Tổng thống Lee bày tỏ lo ngại về tính an toàn của thiết bị, ông Tập đã khuyên ông nên “kiểm tra xem có cửa hậu hay không”, ám chỉ đến phần mềm có thể cho phép bên thứ ba theo dõi thông tin. Đây là một trong những lần hiếm hoi Chủ tịch Tập thể hiện khiếu hài hước của mình, đặc biệt khi đề cập đến vấn đề gián điệp.

Các phu nhân của ông Lee và Tập cũng tham gia chụp ảnh chung.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài 90 phút, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi ông Lee cùng Bắc Kinh đưa ra những “lựa chọn chiến lược đúng đắn” trong bối cảnh thế giới ngày càng “phức tạp và hỗn loạn”. Văn phòng của ông Lee cũng đã đăng tải một video ngắn trên YouTube, trong đó ông Tập khen ngợi kỹ năng chụp ảnh của nhà lãnh đạo Hàn Quốc.