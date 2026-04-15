Xiaomi Redmi A7 Pro 5G ra mắt với pin lớn, màn hình to 6,9 inch

Mới đây, Xiaomi Redmi A7 Pro 5G đã được ra mắt tại Ấn Độ như một chiếc điện thoại thông minh giá rẻ với màn hình lớn 6.9 inch. Đáng chú ý, đây là mẫu Pro đầu tiên trong dòng A-series của công ty.

Máy được trang bị chip xử lý Octa-core Unisoc T8300, đi kèm RAM 4GB chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong UFS 2.2 lên đến 128GB. Điện thoại cũng có khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng lưu trữ.

Ở mặt trước, Redmi A7 Pro 5G sở hữu màn hình LCD HD+ 6.9 inch với tần số quét lên đến 120Hz và độ sáng tối đa 800 nits.

Về camera, điện thoại Xiaomi có cảm biến chính 32MP ở mặt sau. Camera trước 8MP hỗ trợ chụp ảnh selfie và gọi video.

Điện thoại được trang bị pin 6300mAh với khả năng sạc nhanh có dây 15W và sạc ngược có dây 7.5W. Máy chạy giao diện người dùng HyperOS 3 dựa trên hệ điều hành Android 16 và sẽ nhận được 4 năm cập nhật hệ điều hành và 6 năm vá lỗi bảo mật.

Các thông số kỹ thuật khác của thiết bị bao gồm chuẩn chống nước IP52, kết nối Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, hỗ trợ hai SIM 5G, cảm biến vân tay bên cạnh máy, giắc cắm tai nghe 3.5mm và cổng USB Type-C.

Máy có các tùy chọn màu Đen, Xanh Sương Mù và Cam Hoàng Hôn. Xiaomi Redmi A7 Pro 5G có giá 11.499 Rupee (khoảng 3,2 triệu đồng) cho phiên bản RAM 4GB/ ROM 64GB, trong khi phiên bản RAM 4GB/ ROM 128GB có giá 12.499 Rupee (khoảng 3,5 triệu đồng). Sản phẩm sẽ bắt đầu được bán vào ngày 15/4.