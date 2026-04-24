Thông tin mới về giải eSports toàn cầu theo mô hình đội tuyển quốc gia

Esports Foundation (EF) vừa công bố danh sách hơn 700 huấn luyện viên (HLV) đại diện cho các Đối tác Quốc gia từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Esports Nations Cup 2026 (ENC), giải đấu eSports theo mô hình đội tuyển quốc gia toàn cầu, dự kiến diễn ra tại Riyadh từ ngày 2 - 29/11/2026. Thông báo này đánh dấu bước khởi đầu của quá trình tuyển chọn đội hình với hạn chót đăng ký vào ngày 10/5, trong đó các HLV sẽ phụ trách tìm kiếm tuyển thủ, xây dựng chiến thuật và hoàn thiện đội hình thi đấu.

Esports Nations Cup 2026 đã xong phần chọn HLV cho các đội tuyển quốc gia.

Được tuyển chọn từ hơn 90 tổ chức eSports hàng đầu toàn cầu, đội ngũ HLV bao gồm các nhà vô địch thế giới, những nhà lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm cũng như các gương mặt mới nổi đang góp phần xây dựng các hệ sinh thái eSports địa phương, qua đó kết nối quá trình phát triển đội tuyển với cấp độ cạnh tranh cao nhất trên toàn cầu. Danh sách đầy đủ các HLV Đội tuyển Quốc gia sẽ được công bố trên website của ENC.

Tại Việt Nam, ở bộ môn League of Legends, Võ "Naul" Thành Luân đại diện cho một trong những gương mặt kỳ cựu của làng eSports, tiếp tục dẫn dắt GAM Esports trong mùa giải 2026. Ngược lại, các tựa game như Honor of Kings và Valorant ghi nhận sự trỗi dậy của những tài năng huấn luyện mới, với Dương "TiTi" Tín và Phan “Kawa” Anh Huy.

Trong khi đó, PUBG và PUBG Mobile phản ánh thế mạnh bền vững của Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Lê "DjChip" Đức Anh mang đến kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia khi từng dẫn dắt Việt Nam giành vị trí Á quân tại PUBG Nations Cup 2022, trong khi Nguyễn "Ge" Xuân Tuấn bổ sung chiều sâu chuyên môn thông qua kinh nghiệm xây dựng và quản lý các tổ chức eSports chuyên nghiệp. Hoàn thiện đội ngũ này, John "Theo" Eusebio đại diện cho Mobile Legends: Bang Bang.

Người hâm mộ cũng sẽ chứng kiến các trường hợp HLV quốc tế được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển tại quốc gia khác, trong đó có huyền thoại người Thụy Điển Fabian “Fabian” Hällsten đảm nhiệm vai trò HLV đội tuyển Mỹ ở bộ môn Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, cùng với HLV người Brazil Guilherme “gohaN” Alf dẫn dắt đội tuyển Indonesia.

Việc bổ nhiệm lần này cũng cho thấy sự gia tăng của đội ngũ HLV nữ đang góp phần định hình các đội tuyển trên toàn thế giới. Ở bộ môn PUBG Mobile, Camila “Mia” López (Chile) có kinh nghiệm dày dặn từ các giải đấu di động cấp độ toàn cầu, trong khi Nikol “Kehayoyo” Kehayova sẽ dẫn dắt đội tuyển Ba Lan. Ở các tựa game khác, Sabrina “SYA” Starke (Đức) dẫn dắt Honor of Kings, và Angela "Kaylio" Sun Zhou (Úc) đảm nhiệm Mobile Legends: Bang Bang. Đối với Valorant, Felicia “Felly” Cersac (Moldova) và Syeda “Skel” Samman (Pakistan) sẽ dẫn dắt các đội tuyển đến từ những thị trường eSports mới nổi.

Các HLV từ những quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại - bao gồm cả các khu vực chưa có Đối tác Quốc gia, sẽ được công bố trong thời gian tới. Trọng tâm hiện chuyển sang việc hoàn tất danh sách tuyển thủ, khi các đội tuyển dần được định hình cho lộ trình vòng loại toàn cầu của ENC. Các tuyển thủ ở các bộ môn cá nhân cũng như các tựa game đồng đội còn lại sẽ được xác định thông qua thể thức vòng loại mở, với thông tin chi tiết sẽ được công bố trong những tuần tới.