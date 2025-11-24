Xiaomi âm thầm phát triển Redmi K90 Pro và K90 Ultra: Pin khủng 8.000 mAh, màn 165 Hz

Gần đây, Xiaomi đã chính thức ra mắt bộ đôi smartphone Redmi K90 và Redmi K90 Pro Max, trang bị chip Snapdragon 8-Series tại thị trường Trung Quốc. Theo thông tin từ leaker nổi tiếng Smart Pikachu, thương hiệu đang có kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm này với sự bổ sung của mẫu Redmi K90 Pro.

Rò rỉ thông tin Redmi K90 Pro và Redmi K90 Ultra

Cụ thể, dòng Redmi K90 có thể sẽ sớm đón nhận thêm hai thành viên mới: Redmi K90 Pro và K90 Ultra. Hai mẫu điện thoại này dự kiến sẽ sở hữu màn hình lần lượt là 6.6 inch và 6.8 inch, nhằm mang đến sự đa dạng cho dòng sản phẩm. Hiện tại, Redmi K90 đang được trang bị màn hình 6.59 inch, được thiết kế để cân bằng giữa sự thoải mái khi cầm một tay và không gian hiển thị. Trong khi đó, K90 Pro Max có màn hình lớn hơn, lên tới 6.9 inch, phục vụ cho những người dùng ưa chuộng màn hình rộng.

Dòng Redmi K90 sẽ sớm có thêm mẫu mới

Ngoài ra, nhiều thông tin ban đầu cho rằng phiên bản Redmi K90 Pro sẽ sử dụng chipset Dimensity 9500, trong khi model Ultra sẽ được trang bị SoC Dimensity 9500 Plus. Theo các thông tin rò rỉ trước đó, Redmi K90 Ultra có thể sẽ sở hữu màn hình OLED LTPS 6.8 inch với độ phân giải 1.5K và tần số quét cao lên tới 165 Hz. Thiết kế của smartphone này được cho là có các góc bo tròn, khung kim loại ở giữa và khả năng kháng nước tốt hơn. Đặc biệt, sản phẩm còn được trang bị pin 8.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh ấn tượng.