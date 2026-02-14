Redmi K90 Ultra sắp ra mắt với quạt tản nhiệt, màn 165Hz và pin 8.500 mAh

Theo Gizmochina, Xiaomi đang trong quá trình phát triển mẫu smartphone mới mang tên Redmi K90 Ultra, dự kiến sẽ được giới thiệu trong thời gian tới. Đây là phiên bản kế nhiệm của Redmi K80 Ultra, đã ra mắt vào tháng 6 năm ngoái. Một số nguồn tin cho biết, K90 Ultra sẽ ra mắt sớm hơn so với người tiền nhiệm.

Thông tin từ leaker uy tín @ExperienceMore, Redmi K90 Ultra sẽ được trang bị vi xử lý Dimensity 9500, tập trung vào hiệu năng cao và trải nghiệm người dùng. Mặc dù chưa được xác nhận chính thức, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy đây chính là mẫu smartphone đang được nhắc đến.

Theo leaker này, thiết bị có số model 2604FRK1EC, đi kèm màn hình hỗ trợ tần số quét cao và tích hợp quạt tản nhiệt, cho thấy sự chú trọng đến trải nghiệm chơi game mượt mà.

Mã model 2604 cũng gợi ý rằng Redmi K90 Ultra có thể ra mắt sớm nhất vào tháng 4 tại Trung Quốc. Thiết bị này sẽ sử dụng chip Dimensity 9500, thay vì Dimensity 9500 Plus như một số đồn đoán trước đó. Chip D9500+ dự kiến sẽ được ra mắt vào nửa cuối năm nay.

Một trong những điểm nổi bật của Redmi K90 Ultra là hệ thống làm mát tích hợp, lần đầu tiên xuất hiện trên smartphone của Xiaomi. Máy dự kiến sẽ sở hữu màn hình lớn 6.8 inch với độ phân giải 1.5K và tần số quét 165Hz.

Bên trong, thiết bị có thể được trang bị viên pin 8.500 mAh với khả năng sạc nhanh 100W. Các tính năng khác được đồn đoán bao gồm khung kim loại, cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình và khả năng chống nước ấn tượng.

Ngoài ra, phiên bản tinh chỉnh của Redmi K90 Ultra dành cho thị trường toàn cầu, mang tên Xiaomi 17T Pro, cũng đang được phát triển. Thiết bị này có số model 2602EPTC0G và có thể thiếu một số tính năng như quạt tản nhiệt. Dự kiến, 17T Pro sẽ ra mắt trong nửa đầu năm nay, mặc dù Xiaomi 17 và 17 Ultra vẫn chưa được giới thiệu toàn cầu.

Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, Redmi K90 Ultra hứa hẹn sẽ là một bước đi táo bạo của Xiaomi trong phân khúc smartphone hiệu năng, đặc biệt khi hãng tích hợp quạt tản nhiệt chủ động, thu hẹp khoảng cách giữa flagship và gaming phone.