Redmi K90 Ultra lộ cấu hình ấn tượng với pin 8.000 mAh, màn hình 165Hz

Xiaomi đang tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm Redmi K với sự xuất hiện của một thành viên mới mang tên Redmi K90 Ultra, bên cạnh bộ đôi Redmi K90 và Redmi K90 Pro Max vừa ra mắt. Thông tin cấu hình của Redmi K90 Ultra đã được tiết lộ qua các nguồn tin rò rỉ.

Hình ảnh concept Redmi K90 Ultra

Theo đó, Redmi K90 Ultra sẽ được trang bị chip xử lý cao cấp Dimensity 9 của MediaTek, có khả năng là phiên bản Dimensity 9500+, được cải tiến với xung nhịp cao hơn, hứa hẹn mang lại hiệu suất xử lý vượt trội cho người dùng.

Màn hình của Redmi K90 Ultra sẽ là loại OLED LTPS với kích thước 6.8 inch, hỗ trợ độ phân giải "1.5K" và tốc độ làm mới lên đến 165Hz, đảm bảo chất lượng hiển thị ấn tượng. Thiết kế của điện thoại cũng được chú trọng với khung viền kim loại cao cấp và các góc bo tròn, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái.

Ngoài ra, Redmi K90 Ultra còn được trang bị cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, khả năng kháng nước và chống bụi ấn tượng, cùng với dung lượng pin tối thiểu 8.000 mAh. Người dùng đang rất mong chờ thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này trong thời gian tới.