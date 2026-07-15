Redmi Turbo 6 series đang được phát triển với pin khủng 10.000 mAh

Theo Gizmochina, Xiaomi đang tiến hành phát triển thế hệ mới của dòng sản phẩm Redmi Turbo 6. Tương tự như chiến lược đã áp dụng cho bộ đôi Redmi Turbo 5 và Turbo 5 Max ra mắt đầu năm nay, thế hệ kế nhiệm này dự kiến sẽ có hai phiên bản: bản tiêu chuẩn và bản Max.

Mới đây, leaker Smart Pikachu đã tiết lộ một số thông số kỹ thuật đáng chú ý, cho thấy Xiaomi sẽ mang đến những nâng cấp ấn tượng về màn hình và pin cho dòng Redmi Turbo thế hệ tiếp theo. Cụ thể, toàn bộ dòng Redmi Turbo 6 sẽ sở hữu màn hình kích thước lên tới 7 inch và viên pin khổng lồ 10.000 mAh.

Phiên bản Redmi Turbo 6 tiêu chuẩn nhiều khả năng sẽ sử dụng vi xử lý Dimensity 8600, được sản xuất trên tiến trình 3nm của TSMC. Đây cũng là con chip được đồn đoán sẽ xuất hiện trên Honor Power 3, một smartphone khác với dung lượng pin lên tới 12.000 mAh.

Nếu thông tin này chính xác, cuộc đua về dung lượng pin trên smartphone trong năm tới hứa hẹn sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đối với phiên bản cao cấp hơn, Redmi Turbo 6 Max được cho là sẽ trang bị chipset thuộc dòng Dimensity 9, có thể là Dimensity 9600s, vẫn chưa được MediaTek công bố.

Các báo cáo trước đó cũng cho biết thiết bị này sẽ sở hữu màn hình độ phân giải 2K, cảm biến vân tay siêu âm tích hợp dưới màn hình và khung viền kim loại cao cấp.

Ngoài ra, Redmi Turbo 6 Max sẽ hỗ trợ kháng nước và chống bụi theo tiêu chuẩn IP68/69, giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Theo kế hoạch hiện tại, Redmi Turbo 6 Max có thể sẽ được ra mắt vào tháng 1/2027, trong khi thời điểm ra mắt của phiên bản tiêu chuẩn vẫn còn là một ẩn số.