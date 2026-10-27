Ra mắt Vivo Y600 với pin 10.000 mAh kỷ lục, giá bán từ 7,7 triệu đồng

Vivo Y600 hiện đã mở đặt trước tại Trung Quốc và sẽ chính thức lên kệ vào ngày 30/10. Thiết bị sở hữu viên pin "khủng" 10.000mAh, thậm chí đã xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới về thời lượng pin.

Vivo Y600 có viên pin lớn kỷ lục, giá phải chăng.

Theo bài kiểm tra từ Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, chiếc điện thoại này có thể duy trì hoạt động liên tục trong 32 giờ 37 phút khi phát trực tiếp (livestream). Viên pin 10.000mAh này hỗ trợ sạc nhanh có dây 44W và tính năng sạc ngược cho thiết bị khác.

Máy được trang bị màn hình AMOLED 6,83 inch với tần số quét 120Hz, vận hành bởi vi xử lý Dimensity 7300e. Hệ thống camera bao gồm cảm biến chính 50MP ở mặt sau và camera selfie 8MP.

Vivo Y600 còn tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình, hỗ trợ kết nối NFC và đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68.

3 màu của Vivo Y600.

Xét về thông số kỹ thuật và thiết kế, có thể khẳng định Vivo Y600 chính là phiên bản đổi tên của Vivo S2 FE/V80 Lite dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Giá bán khởi điểm của Vivo Y600 là từ 1.999 Nhân dân tệ (khoảng 7,7 triệu đồng) cho phiên bản RAM 6GB/ ROM 128GB. Ngoài ra, điện thoại còn có các phiên bản RAM 8GB/ ROM 128GB, RAM 6GB/ ROM 256GB và RAM 8GB/ ROM 256GB.

Vivo Y600 có sẵn các tùy chọn màu sắc gồm: Vàng Kim cương (Diamond Gold), Đen Obsidian (Obsidian Black) và Xanh Sapphire (Sapphire Blue).