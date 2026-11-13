Hàng loạt dịch vụ Microsoft gặp sự cố

Theo TechCrunch, người dùng các dịch vụ Microsoft như 365, Outlook, Teams, Copilot, Store... Sự cố bắt đầu từ khoảng 1h ngày 13/11 (giờ Hà Nội), hiện vẫn tiếp diễn, chủ yếu ảnh hưởng đến Mỹ, Canada và một số nước châu Âu.

Trên Downdetector, trang chuyên theo dõi hoạt động của dịch vụ Internet, chỉ riêng tại Mỹ ghi nhận hàng chục nghìn tài khoản gặp vấn đề. Trong đó, 130.000 trường hợp gặp sự cố với Microsoft Outlook, hơn 45.000 với Microsoft 365, hơn 10.000 với Microsoft Store. Hầu hết liên quan đến kết nối ứng dụng, website và gửi/nhận nội dung.

Tại Việt Nam mới ghi nhận khoảng vài chục trường hợp báo cáo, chủ yếu liên quan đến Outlook và 365.

Các dịch vụ Microsoft bị ảnh hưởng. Ảnh: Downdetector

Theo Reuters, một số đối tác sử dụng nền tảng Microsoft cũng bị gián đoạn. Trên X, OpenAI thông báo đang kiểm tra vấn đề liên quan đến trình kết nối Microsoft khiến người dùng gặp lỗi khi thiết lập kết nối mới, cũng như một số công cụ hoạt động không như kỳ vọng.

Anthropic xác nhận lỗi từ nhà cung cấp dịch vụ thượng nguồn ảnh hưởng đến trình kết nối Microsoft 365 trên nền tảng của hãng. Workhorse Group, nhà sản xuất xe tải điện của Mỹ, thậm chí phải lùi lịch công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 từ ngày 12/11 sang 16/11 với lý do sự cố trên diện rộng của Microsoft "gây gián đoạn hoạt động", buộc họ phải điều chỉnh thời gian báo cáo.

Phía Microsoft nhanh chóng xác nhận. Trên X, công ty ban đầu nói một phần cơ sở hạ tầng của họ "phải chịu tải trọng cao", sau đó giải thích tình trạng quá tải không phải do lưu lượng truy cập tăng, mà do một số máy chủ "không hoạt động bình thường một cách bất ngờ", gây áp lực lên cơ sở hạ tầng còn lại.

"Chúng tôi đã ghi nhận và đang điều tra các báo cáo về việc người dùng gặp sự cố với dịch vụ Microsoft 365, chủ yếu với Exchange Online", phát ngôn viên của Microsoft nói với Reuters.

Logo Microsoft tại triển lãm MWC, tháng 2/2023. Ảnh: Lưu Quý

Trong thông báo tiếp theo, Microsoft cho biết các máy chủ đang khôi phục ổn định. Công ty cũng chuyển hướng lưu lượng truy cập sang các tuyến mạng thay thế khi có thể, đồng thời tối ưu hóa quy trình để đưa những máy chủ gặp sự cố còn lại trở lại hoạt động. "Người dùng có thể truy cập dịch vụ trở lại từng bước khi hệ thống khôi phục dung lượng và thiết bị kết nối lại".

Trước đó, ngày 29/10, nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure cũng ngừng hoạt động trên phạm vi toàn cầu, làm gián đoạn nhiều dịch vụ như Azure Communication Services, Media Services và tác động dây chuyền đến hãng hàng không Alaska Airlines (gián đoạn hệ thống trọng yếu và trang web), website của sân bay Heathrow (Anh) và nhà mạng Vodafone. Vấn đề kéo dài hơn 8 giờ trước khi được khắc phục.