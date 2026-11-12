3 thứ sẽ giúp Galaxy Z Fold 9 đè bẹp Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold 8 là một thành công về mặt thương mại và là một trong những mẫu điện thoại gập phổ biến nhất mà Samsung từng sản xuất. Phần lớn thành công này đến từ kiểu dáng mới – thiết kế gập dạng "cuốn hộ chiếu" (passport-style).

Galaxy Z Fold8.

Giờ đây, khi đã khẳng định được rằng người dùng thực sự ưa chuộng kiểu thiết kế này, Samsung có thể tập trung vào nhiều nâng cấp hơn cho Galaxy Z Fold 9.

Theo Phone Arena, dưới đây là 5 cải tiến được mong đợi sẽ xuất hiện trên Galaxy Z Fold 9 vào năm tới, giúp hoàn thiện thêm dòng điện thoại màn hình gập cao cấp của Samsung.

1. Camera tele

Thực tế, điểm yếu lớn nhất của Galaxy Z Fold8 nằm ở hệ thống camera. Trước hết, camera chính và camera góc siêu rộng trên Fold8 không đạt chất lượng tốt như các ống kính tương đương trên Galaxy Z Fold8 Ultra hay Galaxy S26 Ultra. Dù vẫn chụp ảnh khá ổn, chúng chưa thể sánh bằng chất lượng hình ảnh từ hai mẫu flagship kể trên của Samsung.

Galaxy Z Fold8 không có camera tele.

Tuy nhiên, điều gây thất vọng nhất đối là sự thiếu vắng ống kính tele. Với những ai yêu thích sử dụng tính năng zoom để làm nổi bật các vật thể ở xa trong khung hình, camera tele là trang bị không thể thiếu. Do đó, giới chuyên gia hy vọng Samsung sẽ bổ sung chi tiết này cho Galaxy Z Fold 9.

2. Màn hình lớn hơn so với Galaxy Z Fold8

Với kích thước 7,6 inch, màn hình bên trong của Galaxy Z Fold8 đã khá rộng rãi. Trải nghiệm xem nội dung đa phương tiện trên thiết bị này vượt trội hơn hẳn so với các mẫu điện thoại dạng thanh truyền thống.

Ảnh minh họa.

Dù vậy, với những ai ưu tiên màn hình lớn, việc tăng kích thước màn hình trong cho Galaxy Z Fold 9 sẽ là cách đơn giản nhất để "siêu phẩm" này ghi điểm.

3. Dung lượng pin lớn hơn so với thế hệ tiền nhiệm

Thực tế, đây là điểm mà hầu như mọi mẫu điện thoại Samsung hiện nay đều cần cải thiện. Hãng vẫn giữ cách tiếp cận khá thận trọng đối với dung lượng pin trên các dòng điện thoại thông minh của mình.

Chẳng hạn, với dung lượng chỉ 4.800 mAh, Galaxy Z Fold8 thậm chí còn chưa đạt đến mức 5.000 mAh – con số vốn thường thấy trên các thiết bị của Samsung. Thay vào đó, mức dung lượng này lại được dành cho phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, theo các báo cáo, Samsung dự kiến ​​sẽ vượt qua cột mốc 5.000 mAh vào năm tới với Galaxy S27 Ultra. Các chuyên gia hy vọng điều này cũng đồng nghĩa với việc Galaxy Z Fold 9 ít nhất sẽ sở hữu viên pin 5.000 mAh.

Các dòng điện thoại màn hình gập đặc biệt cần viên pin lớn hơn bởi màn hình bên trong rộng hơn đồng nghĩa với việc thiết bị phải cung cấp năng lượng cho số lượng điểm ảnh nhiều hơn.

Những điều Galaxy Z Fold 9 không nên có

Trước hết, Samsung không nên áp dụng lớp phủ màn hình dạng “nano-texture” (bề mặt nhám) giống như trên các mẫu iPhone. Lớp phủ nhám này làm giảm độ sắc nét và độ tương phản màu sắc. Theo các chuyên gia, lớp phủ chống phản chiếu đang được Samsung sử dụng trên màn hình trong của Galaxy Z Fold8 đã là quá đủ.

iPhone Duo.

Ngoài ra, Samsung cũng không nên từ bỏ thiết kế vuông vức đặc trưng để chuyển sang kiểu bo góc tròn trịa như trên các dòng iPhone. Nhiều người dùng cũng đánh giá Galaxy Z Fold8 đẹp hơn hẳn so với iPhone Duo.

Cuối cùng, giới chuyên gia cũng không mong đợi Samsung quay lại sử dụng camera ẩn dưới màn hình cho màn hình bên trong của Galaxy Z Fold 9 năm sau. Hiện tại, camera ẩn dưới màn hình trên chiếc iPhone Duo đem lại hình ảnh tệ đến mức khó chấp nhận. Do đó, Samsung nên tiếp tục sử dụng thiết kế camera đục lỗ cho đến khi hãng có thể phát triển được một công nghệ camera ẩn dưới màn hình tốt hơn.

Tuy nhiên, nhìn chung, nếu Samsung vẫn giữ nguyên kiểu dáng hiện tại và thực hiện thêm các cải tiến cho Galaxy Z Fold 9, thương hiệu này sẽ tiếp tục có trong tay một sản phẩm thành công khác.