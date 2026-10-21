Vivo X500 Ultra sẽ "đè bẹp" Galaxy S27 Ultra của Samsung

Thị trường smartphone cao cấp năm 2027 có thể chứng kiến cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa các hãng Trung Quốc và Samsung. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, Vivo X500 Ultra đang được phát triển với cấu hình tập trung vào màn hình, camera và thời lượng pin. Sản phẩm này có thể "đe dọa" Galaxy S27 Ultra của Samsung.

Màn hình 2K+ 144 Hz, siêu mượt mà

Theo tài khoản Digital Chat Station, Vivo X500 Ultra có thể sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 của Qualcomm. Đây là nền tảng xử lý dành cho smartphone Android cao cấp thế hệ tiếp theo.

Vivo X300 Ultra và Galaxy S26 Ultra.

Màn hình được đồn đoán có kích thước 6,85 inch, sử dụng tấm nền BOE LTPO với độ phân giải 2K+ và tần số quét 144 Hz. Nếu thông tin chính xác, màn hình này có thể mang lại hình ảnh sắc nét, chuyển động mượt khi cuộn trang hoặc chơi game. Công nghệ LTPO cũng có khả năng điều chỉnh tần số quét theo nội dung hiển thị, qua đó hỗ trợ tối ưu điện năng trong những điều kiện phù hợp.

Một điểm đáng chú ý khác là điện thoại Vivo sẽ có màn hình phẳng, viền đối xứng, góc bo tròn và công nghệ LIPO. Máy sẽ tích hợp cảm biến vân tay siêu âm. Thiết kế màn hình phẳng sẽ mang tới sự thuận tiện hơn khi thao tác ở mép màn hình hoặc sử dụng miếng dán bảo vệ.

Camera tiềm vọng 200 MP, pin có thể đạt 7.000 mAh

Camera là một trong những thành phần được đồn đoán có nhiều thay đổi trên Vivo X500 Ultra. Theo nguồn tin, hãng đang thử nghiệm camera telephoto với ống kính tiềm vọng 200 MP cùng ba lựa chọn kích thước cảm biến gồm 1/1,12 inch, 1/1,3 inch và 1/1,4 inch.

Đối với camera chính, Vivo đang cân nhắc hai cấu hình: cảm biến LOFIC 50 MP kích thước 1/1,28 inch với tiêu cự 35 mm hoặc cảm biến LOFIC 200 MP kích thước 1/1,12 inch. LOFIC là công nghệ hướng đến việc mở rộng khả năng thu nhận dải tương phản, đặc biệt trong các cảnh có chênh lệch sáng tối lớn. Tuy nhiên, độ phân giải cao hay kích thước cảm biến lớn không tự động bảo đảm ảnh đẹp hơn; chất lượng cuối cùng còn phụ thuộc ống kính, thuật toán xử lý và cách tối ưu phần mềm.

Vivo X300 Ultra.

Nếu được trang bị camera tiềm vọng 200 MP với cảm biến lớn, Vivo X500 Ultra có thể tạo lợi thế khi chụp chủ thể ở xa và xử lý ảnh thiếu sáng.

Dung lượng pin của máy được dự đoán vào khoảng 7.000 mAh. Mức này có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cường độ cao. Viên pin này khả năng cao là lớn hơn Galaxy S27 Ultra của Samsung.

Thời điểm ra mắt và sức ép cạnh tranh với Galaxy S27 Ultra

Theo Digital Chat Station, Vivo X500 Ultra có thể được công bố vào tháng 3 hoặc tháng 4/2027. Tuy nhiên, lịch trình này chưa được Vivo xác nhận. Khả năng mở bán tại thị trường quốc tế cũng còn bỏ ngỏ, nhất là khi giá RAM và bộ nhớ lưu trữ tăng có thể đẩy chi phí sản xuất smartphone cao cấp lên cao.

Đây là thách thức quan trọng với các hãng như Vivo, Oppo và Xiaomi. Nếu giá bán quốc tế tăng mạnh, lợi thế về cấu hình so với đối thủ có thể không còn đủ hấp dẫn. Người dùng cũng cần cân nhắc khả năng bảo hành, cập nhật phần mềm và hỗ trợ dịch vụ tại quốc gia mình sinh sống trước khi chọn một mẫu máy nhập khẩu.

Trong khi đó, Galaxy S27 Ultra cũng chưa có cấu hình chính thức. Theo tin đồn, Samsung sẽ tích hợp cho flagship của mình con chip Exynos 2700 hoặc Snapdragon 8 Elite Gen 6. Dung lượng pin được đồn đoán có thể tăng từ mức 5.000 mAh trên thế hệ trước lên khoảng 5.500 mAh.

Cũng theo các tin đồn, Galaxy S27 Ultra sẽ có camera chính tốt nhưng camera telephoto vẫn chịu hạn chế về kích thước cảm biến và độ sáng ống kính so với một số "đối thủ" Trung Quốc. Nếu Vivo thực sự trang bị camera tiềm vọng 200 MP cùng cảm biến lớn, đây có thể là lợi thế rất lớn.