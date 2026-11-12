7 nâng cấp được kỳ vọng trên Galaxy S27 Ultra

Chỉ còn vài tháng nữa là đến thời điểm ra mắt Samsung Galaxy S27 Ultra. Theo vô số báo cáo từ chuỗi cung ứng, Samsung đang thực hiện một loạt thay đổi cho mẫu điện thoại này — bao gồm cả những cải tiến lẫn những điều chỉnh theo hướng cắt giảm.

Ảnh concept Galaxy S27.

Mặc dù Galaxy S26 Ultra đã là một chiếc điện thoại flagship rất xuất sắc, giới chuyên gia vẫn hy vọng Galaxy S27 Ultra sẽ mang đến những cải tiến vượt trội hơn nữa.

Dưới đây là 7 nâng cấp được mong đợi trên mẫu flagship dòng Ultra sắp tới của Samsung; một vài trong số đó đã được xác nhận là đang được triển khai!

1. Tính năng "Privacy Display" (Màn hình bảo mật) được cải thiện

"Privacy Display" (Màn hình bảo mật) là một tính năng sáng tạo, tiên phong trong ngành mà Samsung đã giới thiệu trên Galaxy S26 Ultra vào năm ngoái.

Khi kích hoạt tính năng này, những người xung quanh sẽ không thể nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình điện thoại. Điểm tuyệt vời hơn nữa là người dùng có thể tùy chỉnh để tính năng này chỉ áp dụng cho một số ứng dụng nhất định hoặc chỉ dành riêng cho các thông báo đến.

"Privacy Display" trên Galaxy S26 Ultra.

Tuy nhiên, "Privacy Display" lại làm giảm đáng kể chất lượng hiển thị của màn hình. Tệ hơn nữa, màn hình trên Galaxy S26 Ultra còn gây ra tình trạng đau đầu, buồn nôn và mỏi mắt cho không ít người dùng, ngay cả khi tính năng này đã được tắt.

Đây chắc chắn là vấn đề mà Samsung cần ưu tiên giải quyết hàng đầu. Rất may, Samsung đã nhận ra điều đó và đang nỗ lực phát triển một phiên bản "Privacy Display" tốt hơn cho Galaxy S27 Ultra.

2. Một màn hình phù hợp với tất cả mọi người

Tiếp nối vấn đề về màn hình trên các thiết bị Samsung, hãng đã sử dụng công nghệ làm mờ PWM với tần số thấp trong một thời gian quá dài. Nhiều người dùng rất nhạy cảm với điều này, khiến họ không thể sử dụng điện thoại Samsung vì màn hình gây ra cảm giác khó chịu, mệt mỏi.

Đây là một hạn chế mà Samsung (và cả Apple) phải khắc phục từ lâu. Hiện tại, Samsung đang giải quyết vấn đề này trên Galaxy S27 Ultra.

3. Cần một viên pin lớn hơn

Các mẫu điện thoại Ultra của Samsung vẫn duy trì mức dung lượng pin 5.000 mAh kể từ thời Galaxy S20 Ultra – chiếc smartphone Ultra đầu tiên của hãng. Dù thời lượng pin hiện tại vẫn ở mức khá ổn nhưng khi thấy các dòng flagship khác sở hữu viên pin với dung lượng lớn hơn gấp đôi, các chuyên gia cũng mong đợi một sự cải thiện tương tự trên Galaxy S27 Ultra.

4. Thiết kế mới cho Samsung Galaxy S27 Ultra

Đây là một vấn đề gây tranh cãi. Các mẫu Ultra đã giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế từ thời Galaxy S22 Ultra, chỉ có những tinh chỉnh nhỏ qua từng phiên bản. Trước đó, Galaxy S21 Ultra và Galaxy S20 Ultra cũng không có quá nhiều khác biệt.

Ảnh concept Samsung Galaxy S27 Ultra.

Năm ngoái, Apple đã thay đổi thiết kế cho dòng flagship của mình với iPhone 17 Pro, giúp doanh số tăng vọt. Samsung cũng nên thực hiện một bước đi tương tự.

5. Ảnh chụp tự nhiên hơn

Nhiều chuyên gia đánh giá cao cách Apple xử lý nhiếp ảnh trên iPhone. Màu sắc trong ảnh chụp từ iPhone tự nhiên hơn nhiều và Samsung nên học hỏi theo hướng đó.

Ảnh minh họa.

Theo một nguồn tin nội bộ đáng tin cậy của Samsung, hãng đang thực hiện điều này trên Galaxy S27 Ultra. Ảnh chụp sẽ có tông màu ấm hơn, dịu mắt hơn và màu sắc trung thực, sát với thực tế hơn so với các thế hệ flagship trước đây của Samsung.

6. Sạc nhanh hơn

Với Galaxy S25 Ultra ra mắt năm ngoái, Samsung đã nâng cấp tốc độ sạc: sạc có dây tăng từ 45W lên 60W, sạc không dây tăng từ 15W lên 25W.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, giờ đây, khi sở hữu viên pin lớn hơn, Galaxy S27 Ultra sẽ trở nên rất tuyệt nếu tốc độ sạc cũng được cải thiện nhanh hơn. Vì hiện tại, thị trường hiện đã có những mẫu điện thoại hỗ trợ công suất sạc lên tới hơn 100W.

Ngoài ra, Samsung cũng cần tích hợp thêm nam châm vào bên trong thân máy để hỗ trợ sạc không dây thuận tiện hơn. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra.

7. Mở khóa khuôn mặt "chất hơn" Face ID của iPhone

Cho đến hiện tại, Samsung vẫn chưa phát triển một hệ thống quét khuôn mặt 3D thực thụ để cạnh tranh với Face ID của Apple.

Dù lý do là gì, thực tế là tính năng mở khóa bằng khuôn mặt trên các điện thoại Samsung vẫn còn kém an toàn hơn và dễ bị đánh lừa. Chúng cũng mất nhiều thời gian hơn để hoạt động nếu người dùng không nhìn thẳng vào camera trước trong điều kiện ánh sáng tốt. Do đó, các chuyên gia rất muốn thấy Samsung sẽ tạo ra 1 "đối thủ" xứng tầm với Face ID.