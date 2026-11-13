Cựu MC Hàn Quốc gây tai nạn giao thông bất ngờ trở lại làm TikToker sau 5 năm im ắng

Sau 5 năm rút khỏi làng giải trí vì gây tai nạn giao thông khiến một tài xế giao hàng thiệt mạng, cựu MC Hàn Quốc Park Shin Young bất ngờ trở lại với vai trò TikToker, thu hút gần 80.000 người theo dõi. Sự xuất hiện của cô làm dấy lên nhiều tranh cãi, buộc nữ MC phải lên tiếng về cuộc sống hiện tại.

Quá khứ gây tai nạn của nữ TikToker

Theo trang mirrormedia, Park Shin Young (36 tuổi) từng là một MC thể thao được nhiều khán giả biết đến trước khi sự nghiệp bị gián đoạn bởi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 2021.

Được biết, Park Shin Young tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học New York (Mỹ). Năm 2014, cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò phát thanh viên thể thao tại đài MBC Sports+, sau đó tham gia dẫn nhiều chương trình truyền hình và từng bước xây dựng tên tuổi trong ngành giải trí.

Tuy nhiên, tháng 5/2021, nữ MC gây ra vụ tai nạn giao thông tại khu vực Sangam-dong, quận Mapo, thủ đô Seoul.

Sau vụ gây tai nạn trong quá khứ, hiện tại cô trở thành TikToker.

Theo kết quả điều tra, Park Shin Young điều khiển xe SUV với tốc độ khoảng 102 km/h trên đoạn đường có giới hạn 40 km/h. Khi đi vào giao lộ lúc đèn tín hiệu chuyển vàng, xe của cô va chạm với một chiếc xe máy. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy, một tài xế giao hàng ngoài 50 tuổi tử vong tại chỗ.

Cơ quan điều tra cũng xác định người điều khiển xe máy di chuyển khi đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ. Tuy nhiên, việc Park Shin Young chạy quá tốc độ quy định vẫn được xác định là hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Sau vụ tai nạn, nữ MC công khai xin lỗi gia đình nạn nhân và thừa nhận trách nhiệm của bản thân. Cô cho biết đã tăng tốc khi đèn chuyển vàng vì muốn nhanh chóng đi qua giao lộ, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Cô cũng bày tỏ sự hối hận, đồng thời tuyên bố sẽ dành phần đời còn lại để ăn năn về sai lầm của mình.

Tháng 12/2021, tòa án ở Seoul tuyên phạt cô 15 triệu won (khoảng 290 triệu đồng) về hành vi vi phạm luật giao thông gây chết người. Theo hồ sơ xét xử, tòa án xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc nữ MC chưa có tiền án, thể hiện sự ăn năn và đã đạt được thỏa thuận với gia đình nạn nhân.

Sau vụ việc, Park Shin Young gần như biến mất khỏi các chương trình truyền hình và ngừng hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, dẫn chương trình. Trong khoảng thời gian này, cô chủ yếu dành thời gian cho các hoạt động cá nhân như lắp ráp mô hình, vẽ tranh và đan móc. Đến năm 2024, nữ MC tham gia kinh doanh và trở thành đồng điều hành một thương hiệu túi xách, được phát triển từ sở thích đan móc của mình.

Trở lại làm TikToker, nữ MC lên tiếng trước tranh cãi

Sau khoảng 5 năm vắng bóng trên truyền hình, Park Shin Young bất ngờ được phát hiện đang hoạt động trên TikTok dưới biệt danh "Anna". Theo đó, tài khoản TikTok của cô thu hút khoảng 79.000 người theo dõi tính đến sáng 10/11/2026.

Khác với những hoạt động trước đây, nữ MC chủ yếu sản xuất nội dung hướng đến khán giả quốc tế và sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong các buổi phát sóng trực tiếp. Phần lớn bình luận trên tài khoản là người nước ngoài. Trong phần giới thiệu, cô vẫn sử dụng thông tin nhận diện bản thân là cựu phát thanh viên Park Shin Young.

Tuy nhiên, khi thông tin về việc trở lại mạng xã hội được lan truyền rộng rãi, vụ tai nạn giao thông năm 2021 một lần nữa trở thành chủ đề bàn luận.

Dân mạng cho rằng việc nữ MC xuất hiện trở lại với hình ảnh vui vẻ trên livestream là điều khó chấp nhận, đặc biệt khi vụ tai nạn trước đây đã khiến một người thiệt mạng. Những người phản đối cũng nhắc lại lời xin lỗi năm 2021, khi Park Shin Young từng tuyên bố sẽ dành cả cuộc đời để ăn năn và tự kiểm điểm.

Trong khi đó, số khác cho rằng nữ MC đã chấp hành hình phạt theo phán quyết của tòa án và có quyền tiếp tục cuộc sống, công việc của mình.

Trước những ý kiến trái chiều, ngày 10/11, Park Shin Young đăng tải bài viết trên mạng xã hội, lần đầu chia sẻ cảm xúc khi việc cô trở lại hoạt động trực tuyến thu hút sự chú ý.

"Giờ đây, tôi đã trở nên mạnh mẽ và can đảm hơn rất nhiều, đủ để lên tiếng vì chính mình. Dù người khác nói gì, tôi vẫn đang nỗ lực hết sức để sống một cách nghiêm túc, không phải hổ thẹn với chính mình", cô chia sẻ.

Park Shin Young cũng khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng để mang đến những hình ảnh tích cực hơn trong tương lai. Cô đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người vẫn quan tâm, động viên mình sau nhiều năm không xuất hiện trước công chúng. "Cảm ơn những người đã lo lắng cho tôi, những người nói rằng họ nhớ tôi và rất vui khi được gặp lại tôi", nữ MC bày tỏ.

Đáng chú ý, ngày 11/11, Park Shin Young tiếp tục đăng bài giải thích một số thông tin liên quan đến vụ tai nạn năm 2021. Cô bác bỏ những lời đồn cho rằng mình đã ở yên trong xe sau tai nạn mà không có hành động hỗ trợ, đồng thời cho biết việc giữ im lặng trước đây xuất phát từ sự cân nhắc đối với nạn nhân và gia đình.

Nữ MC khẳng định vẫn hối hận về vụ tai nạn và sẽ tiếp tục nhìn nhận trách nhiệm của bản thân.