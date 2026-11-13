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[Infographic] Toàn cảnh bê bối ngoại tình của Jensen Huang tới mức bay chức CEO Nvidia

Sự kiện: Jensen Huang ngoại tình

Dưới đây là dòng thời gian toàn cảnh bê bối ngoại tình của Jensen Huang, nhìn từ năm 2023 đến ngày 12/11/2026.

[Infographic] Toàn cảnh bê bối ngoại tình của Jensen Huang tới mức bay chức CEO Nvidia - 1

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Theo Ngọc Phạm (đồ họa: A.I) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/infographic-toan-canh-be-boi-ngoai-tinh-cua-j...

-13/11/2026 08:08 AM (GMT+7)
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