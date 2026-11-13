[Infographic] Toàn cảnh bê bối ngoại tình của Jensen Huang tới mức bay chức CEO Nvidia Sự kiện: Jensen Huang ngoại tình Lưu bài Bỏ lưu bài Lưu bài viết thành công Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưu Đồng ý Chia sẻ Dưới đây là dòng thời gian toàn cảnh bê bối ngoại tình của Jensen Huang, nhìn từ năm 2023 đến ngày 12/11/2026. Chia sẻ Gửi góp ý Lưu bài Bỏ lưu bài Theo Ngọc Phạm (đồ họa: A.I) ([Tên nguồn]) Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/infographic-toan-canh-be-boi-ngoai-tinh-cua-j...Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/infographic-toan-canh-be-boi-ngoai-tinh-cua-jensen-huang-toi-muc-bay-chuc-ceo-nvidia-c61a85091.html-13/11/2026 08:08 AM (GMT+7)