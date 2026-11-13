NÓNG: Rộ tin Jensen Huang có quan hệ ngoài luồng với người thứ ba, lại là nhân viên Nvidia

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang từng có quan hệ thân mật với một nhân viên khác tại Nvidia, theo hai người am hiểu sự việc mà Reuters tìm hiểu được. Chỉ mới hôm qua, The New York Times vừa đưa tin ông Huang có quan hệ không trong sáng với một nữ lãnh đạo dưới quyền cũng tại công ty.

Jensen Huang, cựu CEO Nvidia.

Thông tin này xuất hiện sau hai mối quan hệ ngoài hôn nhân khác, dẫn đến việc ông từ chức hôm thứ Năm. Hai người phụ nữ được nhắc đến là Alice Huang, người bị tình báo Mỹ nghi ngờ là gián điệp Trung Quốc; và Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Reuters không công bố danh tính nhân viên thứ hai. Họ cho biết, những nỗ lực liên hệ với người phụ nữ này đều không thành công.

Nvidia từ chối bình luận. Kimberly Powell, Jensen Huang và đại diện hội đồng quản trị Nvidia không trả lời các yêu cầu bình luận. Alice Huang không thể liên lạc để đưa ra phản hồi.

Trước đó, Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân trong tuyên bố ngày 8/11, sau những thông tin về mối quan hệ của ông với Alice Huang, nhưng không đề cập đến bà bằng tên.

Quyết định từ chức tại công ty của cựu CEO Nvidia có thể gây xáo trộn ngành công nghiệp AI mà ông góp phần định hình. Nvidia đã sử dụng sức mạnh tài chính của mình để giúp hình thành một ngành công nghiệp xoay quanh AI thông qua các thỏa thuận tài chính phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua chip của công ty. Nvidia đã hỗ trợ các công ty điện toán đám mây và những phòng nghiên cứu AI nhằm đạt được mục tiêu này.

Áp lực buộc Jensen Huang, 63 tuổi và đã kết hôn, từ chức gia tăng sau những thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông với Alice Huang.

Hội đồng quản trị Nvidia đã bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền trong thời gian tìm kiếm người thay thế Jensen Huang. Hội đồng đang xem xét cả các ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài cho vị trí này.

Đầu tháng này, hội đồng quản trị Nvidia đã mở cuộc điều tra do các thành viên hội đồng độc lập chủ trì, với sự hỗ trợ của cố vấn pháp lý bên ngoài, nhằm xác định liệu Jensen Huang có phải mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không. Vào thời điểm đó, hội đồng cũng bày tỏ sự tin tưởng đối với ông.

Cổ phiếu Nvidia giảm 5,5% trong phiên giao dịch sôi động hôm thứ Năm. Mã cổ phiếu này đã mất hơn 30% giá trị kể từ mức đỉnh hồi đầu tháng 10.