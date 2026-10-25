Vivo Y600 gây sốt với pin 10.000 mAh, từng lập kỷ lục Guinness khi livestream hơn 32 giờ

Theo Gizmochina, mẫu smartphone Vivo Y600 sắp ra mắt hứa hẹn sẽ gây ấn tượng với nhiều thông số kỹ thuật nổi bật, đặc biệt là dung lượng pin. Theo các tài liệu rò rỉ và thông tin quảng cáo chính thức, thiết bị này sẽ được trang bị viên pin BlueVolt có dung lượng lên tới 10.000 mAh.

Đáng chú ý, Vivo Y600 đã từng tham gia vào một bài kiểm tra độ bền của Kỷ lục Thế giới Guinness, với khả năng phát trực tiếp liên tục trong 32 giờ 37 phút vào ngày 11/8/2026.

Ngoài dung lượng pin ấn tượng, tài liệu chứng nhận 3C với số model V2607A cho thấy Vivo Y600 hỗ trợ công suất sạc có dây lên đến 44W, thông số này cũng đã được xác nhận qua các áp phích quảng cáo chính thức gần đây.

Theo leaker @ExperienceMore trên mạng xã hội Weibo, Vivo Y600 sẽ được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 7300e. Thiết bị này còn sở hữu camera chính phía sau với độ phân giải 50 megapixel và đạt tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68 cùng IP69.

Hiện tại, Vivo Y600 được cho là phiên bản đổi tên của dòng Vivo S2 FE đã ra mắt tại Ấn Độ, hoặc Vivo V80 Lite 5G tại khu vực Đông Nam Á, tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin này.