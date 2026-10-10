Vivo Y600s Pro ra mắt: pin 10.200 mAh, màn 120Hz, giá từ 10,5 triệu đồng

Vivo vừa chính thức ra mắt mẫu điện thoại vivo Y600s Pro, mở rộng thêm dải sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung của hãng. Sản phẩm mới này nổi bật với hai yếu tố chính: thời lượng pin ấn tượng và màn hình AMOLED sắc nét.

Điểm nhấn đầu tiên của Vivo Y600s Pro là màn hình lớn 6.83 inch với độ phân giải 2,800 x 1,260 pixel, hỗ trợ hiển thị 1.07 tỷ màu và dải màu rộng P3, mang lại hình ảnh chi tiết và màu sắc chính xác. Màn hình còn tích hợp công nghệ HDR, tối ưu hóa độ tương phản cho các nội dung tương thích, cùng với tần số quét 120Hz, đảm bảo phản hồi nhanh nhạy và hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà. Đặc biệt, cảm biến vân tay quang học được tích hợp ngay dưới màn hình, tăng cường tính tiện dụng và bảo mật.

Về hiệu năng, Vivo Y600s Pro được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 7300e, đi kèm với 8GB RAM LPDDR5 và công nghệ mở rộng bộ nhớ Memory Fusion, cho phép bổ sung thêm tối đa 8GB RAM ảo từ bộ nhớ trong. Người dùng có thể lựa chọn giữa hai tùy chọn bộ nhớ trong UFS 3.1 là 256GB hoặc 512GB. Sản phẩm được cài đặt sẵn giao diện người dùng OriginOS 6 trên nền tảng Android 16, mang đến trải nghiệm hiện đại và tối ưu hóa hệ thống.

Một trong những điểm đặc biệt nhất của Vivo Y600s Pro là viên pin dung lượng 10.000 mAh, với thiết kế pin đơn giúp tối ưu hóa không gian bên trong máy. Vivo cũng trang bị công nghệ sạc nhanh có dây 90W, cùng tính năng sạc ngược, cho phép người dùng sử dụng điện thoại như một nguồn điện dự phòng cho các thiết bị khác.

Về khả năng chụp ảnh, Vivo Y600s Pro sở hữu camera chính 50 megapixel với khẩu độ f/1.8, giúp thu sáng tốt trong điều kiện ánh sáng yếu. Camera selfie 32 megapixel được đặt trong phần khuyết của màn hình, cả hai camera đều hỗ trợ công nghệ chống rung điện tử (EIS), giúp ổn định hình ảnh khi quay video hoặc chụp ảnh di động.

Vivo Y600s Pro có bốn tùy chọn màu sắc: Đen (Moonlight Black), Vàng (Floating Gold), Tím (Starry Purple) và Xanh dương (Vast Blue). Giá khởi điểm cho phiên bản 8GB/256GB là 2.699 nhân dân tệ (khoảng 10,5 triệu đồng), trong khi phiên bản 8GB/512GB có giá 2.999 nhân dân tệ (khoảng 11,6 triệu đồng).