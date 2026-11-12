Chiếc iPhone đời cũ này bất ngờ được săn lùng vì… camera 8 MP

Trong khi các mẫu iPhone mới như iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và Duo đang tạo nên cơn sốt cho Apple, một hiện tượng thú vị đang diễn ra: iPhone 5C, chiếc điện thoại được Apple ra mắt năm 2013, đang trở lại được ưa chuộng.

iPhone 5c bất ngờ được tăng mạnh nhờ Gen Z.

Theo báo cáo từ trang so sánh và tái chế điện thoại di động Compare and Recycle, lượt tìm kiếm cụm từ “buy iPhone 5C” đã tăng vọt 40.500% trong năm qua. Bên cạnh đó, lượt tìm kiếm “camera iPhone 5C” cũng tăng 1.815%, trong khi số lượt tìm kiếm đơn giản “iPhone 5C” tăng 264%.

Sự hồi sinh này có thể được lý giải bởi sự quan tâm của thế hệ Z (Gen Z) đối với máy ảnh cổ điển và những bức ảnh mang phong cách Y2K, điều mà iPhone 5C với camera 8 MP vẫn cho ra những bức ảnh ấn tượng, dù đã 13 năm tuổi.

Tuy nhiên, việc mua một chiếc điện thoại cũ như vậy cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lee Elliott, giám đốc sản phẩm tại Compare and Recycle, cảnh báo rằng “không giống như các máy ảnh kỹ thuật số thông thường, iPhone 5C có thể gặp phải những rủi ro bảo mật mà người dùng không lường trước được”. Phiên bản iOS cuối cùng mà iPhone 5C có thể chạy là iOS 10.3.3, được phát hành vào năm 2017, có nghĩa là thiết bị này đã không nhận được bất kỳ bản cập nhật hay vá lỗi bảo mật nào trong gần một thập kỷ.

Do đó, iPhone 5C không thể bảo vệ dữ liệu cá nhân như các mẫu iPhone hiện đại, khiến người dùng dễ bị tổn thương trước các vụ rò rỉ dữ liệu và tấn công mạng. Lee khuyên người dùng nên sử dụng iPhone 5C như một chiếc máy ảnh, không phải là một chiếc smartphone.

Camera 8 MP trên sản phẩm được xem là yếu tố chính thúc đẩy sự trở lại của iPhone 5C.

Cụ thể, Lee gợi ý rằng người dùng nên sử dụng iPhone 5C hoàn toàn ở chế độ ngoại tuyến, không lắp thẻ SIM và không đăng nhập vào tài khoản Apple ID cá nhân. Hãy chuyển ảnh sang máy tính bằng cáp thay vì sao lưu lên iCloud. Nếu cần truy cập internet và tải ứng dụng, hãy tạo một Apple ID dùng một lần chỉ dành riêng cho chiếc điện thoại này và tránh đăng nhập vào bất kỳ tài khoản nhạy cảm nào khác, như email, ngân hàng hay mạng xã hội.

Nếu thực hiện được những điều này, người dùng có thể thoải mái tận hưởng những nét hoài cổ của camera iPhone 5C, cùng với trải nghiệm của thế hệ millennials khi nhìn lại những bức ảnh đã chụp và ước mình đã sử dụng một thiết bị tốt hơn.