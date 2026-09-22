Ra mắt Vivo X500, X500 Pro và X500 Pro Max với camera sau đẳng cấp

Dòng vivo X500 hiện đã chính thức ra mắt với ba phiên bản, trong đó Vivo X500 Pro Max là mẫu smartphone cao cấp nhất. Vivo X500 Pro và X500 Pro Max là những chiếc điện thoại đầu tiên trang bị chip đầu bảng Dimensity 9600 Pro của MediaTek, phiên bản vivo X500 tiêu chuẩn sử dụng chip Dimensity 9600M.

Hệ thống camera chính là điểm nhấn nổi bật của dòng X500.

Vivo X500 Pro Max và Vivo X500 Pro có hệ thống camera xịn sò.

Vivo X500 Pro và X500 Pro Max sở hữu camera chính 50MP (tiêu cự quy đổi 24mm) được tùy chỉnh riêng, sử dụng cảm biến Sony LYTIA L910 (kích thước 1/1,28 inch) do Vivo và Sony hợp tác phát triển. Camera này được trang bị lớp phủ Zeiss T* và khẩu độ cố định f/1,57, mang lại dải nhạy sáng (dynamic range) lên tới 17 EV. Camera chính trên Vivo X500 Pro Max tích hợp công nghệ chống rung quang học (OIS) 3 độ đạt chuẩn gimbal, trong khi phiên bản Vivo X500 Pro có khả năng chống rung ở mức 1,5 độ.

Vivo X500.

Đi kèm với đó là camera tele tiềm vọng 200MP (tiêu cự quy đổi 85mm) trên Vivo X500 Pro Max, sử dụng cảm biến Samsung ISOCELL HP0 (kích thước 1/1,4 inch) và hỗ trợ chống rung chuyên nghiệp chuẩn CIPA 7.0.

Vivo X500 Pro được trang bị camera tele 64MP (tiêu cự quy đổi 85mm) sử dụng cảm biến vivo x Sony LYTIA 610 (kích thước 1/2,0 inch) được tùy chỉnh riêng, với khả năng chống rung OIS tương đương bản Pro Max. Cả hai mẫu Pro đều hỗ trợ phụ kiện tùy chọn Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra (giúp mở rộng tiêu cự lên 400mm). Cả hai cũng dùng chung cảm biến góc siêu rộng 50MP ISOCELL JN5 (kích thước 1/2,75 inch, tiêu cự quy đổi 15mm).

Vivo X500 Pro.

Vivo X500 tiêu chuẩn sở hữu camera chính 50MP Lytia 828 (kích cỡ 1/1,28 inch, tiêu cự 23mm), camera tele 64MP (tiêu cự quy đổi 72mm) và camera góc siêu rộng 50MP (ISOCELL JN1).

Không chỉ mạnh về chụp ảnh tĩnh, Vivo X500 Pro và Vivo X500 Pro Max còn thể hiện khả năng quay video ấn tượng. Cả hai đều hỗ trợ quay video slow-motion chuẩn điện ảnh 4K ở tốc độ 240fps, bản Pro Max còn có thể quay video 8K ở tốc độ 30fps. Các phiên bản Pro cũng hỗ trợ quay video 10-bit với mã hóa 4:2:2 và tương thích với hệ thống quản lý màu sắc ACES (Academy Color Encoding System).

Cả hai mẫu Vivo X500 Pro đều được trang bị màn hình LTPO AMOLED độ phân giải 2K và tần số quét 144Hz. Vivo X500 Pro có màn hình nhỏ hơn - 6,36 inch, còn bản Pro Max sở hữu màn hình 6,85 inch. Cả hai đều sử dụng tấm nền BOE Q11 với độ sáng tối đa lên tới 4.500 nit. Vivo X500 tiêu chuẩn sở hữu màn hình AMOLED 6,59 inch (độ phân giải 2K, tần số quét 144Hz) và độ sáng tối đa thấp hơn một chút, ở mức 4.000 nit.

Vivo X500 Pro Max.

Về các thông số còn lại, Vivo X500 Pro Max được trang bị viên pin Si-C dung lượng 8.000 mAh, Vivo X500 Pro có pin 6.510 mAh, Vivo X500 sở hữu pin 7.500 mAh. Cả ba điện thoại đều hỗ trợ sạc có dây 90W và sạc không dây 40W. Chúng cũng có chung chuẩn kháng bụi nước IP68 & IP69 và chạy giao diện OriginOS 7 dựa trên nền tảng Android 17.

Vivo X500 có các tùy chọn màu trắng, xám và đen. Giá khởi điểm của máy là 5.499 Nhân dân tệ (khoảng 21,3 triệu đồng) cho phiên bản cấu hình RAM 12GB / bộ nhớ trong 256GB. Vivo X500 Pro và Vivo X500 Pro Max có các tùy chọn màu trắng, xám, đen và cam. Giá khởi điểm của X500 Pro là 6.499 Nhân dân tệ (khoảng 25,2 triệu đồng) trong khi X500 Pro Max có giá khởi điểm là 6.999 Nhân dân tệ (khoảng 27,2 triệu đồng).

Bộ ba dòng Vivo X500.

Sản phẩm dự kiến ​​được mở bán tại Trung Quốc vào ngày 24/9. Vivo hiện chưa công bố chi tiết kế hoạch ra mắt trên thị trường toàn cầu.