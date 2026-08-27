Ra mắt Redmi 17C 5G với màn hình 6,9 inch, pin 6000 mAh, giá chưa tới 6 triệu đồng

Sau khi thông tin sản phẩm vô tình bị lộ trên trang web của một nhà bán lẻ tại Châu Âu vào đầu tháng này, Xiaomi Redmi 17C 5G hiện đã chính thức được công bố.

Xiaomi Redmi 17C 5G.

Đúng như tên gọi, đây là phiên bản hỗ trợ 5G của chiếc Redmi 17C 4G, do đó máy được trang bị vi xử lý Dimensity 6300. Máy đi kèm với RAM 4GB chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong UFS 2.2 tùy chọn 64GB hoặc 128GB. Thiết bị cũng hỗ trợ mở rộng bộ nhớ trong qua khe cắm thẻ nhớ microSD và vẫn giữ lại giắc cắm tai nghe.

Xiaomi Redmi 17C 5G có màn hình siêu lớn.

Redmi 17C 5G sở hữu màn hình IPS LCD kích thước 6,9 inch với độ phân giải HD+, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 810 nit. Máy có camera trước 8MP đặt trong phần khuyết hình "giọt nước" trong khi mặt lưng nổi bật với camera chính độ phân giải 50MP.

Về phần mềm, máy chạy giao diện HyperOS 3 dựa trên nền tảng Android 16. Viên pin dung lượng lớn 6.000mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 33W. Ngoài ra, điện thoại còn đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64.

3 màu của Xiaomi Redmi 17C 5G.

Redmi 17C 5G có các tùy chọn màu sắc gồm: đen, nâu (phiên bản mặt lưng da nhân tạo) và tím. Sản phẩm có giá niêm yết 279 Đô la Singapore (khoảng 5,7 triệu đồng) tại Singapore và dự kiến ​​sẽ sớm có mặt tại nhiều thị trường khác trong những tuần tới.