Công bố Xiaomi Redmi M100 với pin 7.900 mAh, giá từ 7,7 triệu đồng

Xiaomi Redmi M100 đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc sau khi được âm thầm niêm yết trên trang web của Xiaomi. Sản phẩm có giá bán tầm trung, phù hợp với người dùng cần điện thoại pin "trâu", màn hình lớn và không yêu cầu cao về hiệu năng.

Máy sở hữu màn hình LCD 6,9 inch siêu lớn với độ phân giải 720x1600 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 825 nit. Thiết bị được trang bị vi xử lý Snapdragon 4 Gen 5.

3 màu của Xiaomi Redmi M100.

Máy có camera sau 13MP, camera selfie 5MP và viên pin dung lượng lớn 7.900 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W. Điện thoại chạy giao diện người dùng HyperOS 3, có kích thước 170,12 x 78,42 x 8,8 mm và trọng lượng 232g.

Sản phẩm có 3 phiên bản màu sắc gồm: Xanh lá (Wilderness Green), Trắng (Star Rain White) và Đen (Deep Night Black). Người dùng có thể chọn mua máy với ba cấu hình RAM/bộ nhớ trong: 8/128GB, 6/256GB và 8/256GB. Giá khởi điểm của Xiaomi Redmi M100 là 1.999 Nhân dân tệ (khoảng 7,7 triệu đồng).

Hiện chưa rõ liệu Redmi có kế hoạch phát hành M100 bên ngoài Trung Quốc hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về sản phẩm trong các tin bài tiếp theo.