Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max lộ diện sạc 100W cùng pin 8.000 mAh

Xiaomi đang chuẩn bị cho sự ra mắt của những siêu phẩm smartphone mới nhất trong dòng sản phẩm Xiaomi 18 Pro. Mới đây, hai thiết bị mang mã hiệu M154FF và M311AD đã chính thức được chứng nhận bởi cơ quan 3C tại Trung Quốc, hé lộ những thông số ấn tượng về công nghệ sạc và nâng cấp phần cứng.

Theo thông tin từ chứng nhận, cả hai mẫu smartphone cao cấp này đều được trang bị công nghệ sạc nhanh có dây với công suất lên tới 100W. Ngoài ra, các chứng nhận từ cơ quan SRRC cũng cho biết dòng máy này sẽ hỗ trợ băng tần mạng 5G N79 và kết nối băng thông siêu rộng UWB hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở tốc độ sạc, Xiaomi 18 Pro hứa hẹn sẽ mang đến hiệu năng vượt trội cho thị trường di động. Theo Gizmochina, đây có thể là những thiết bị đầu tiên trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của Qualcomm. Chipset mới này không chỉ cải thiện sức mạnh xử lý đồ họa mà còn tối ưu hóa hiệu suất năng lượng.

Về khả năng nhiếp ảnh, phiên bản Pro dự kiến sẽ sở hữu camera chính 200 megapixel cùng ống kính tele macro 200 megapixel. Trong khi đó, phiên bản Pro Max sẽ còn ấn tượng hơn với cảm biến chính LOFIC 200 megapixel, camera tele macro 200 megapixel và một camera góc siêu rộng chất lượng cao.

Để hỗ trợ toàn bộ dàn phần cứng mạnh mẽ này, phiên bản Pro Max sẽ trang bị viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh. Đặc biệt, cả hai mẫu smartphone vẫn giữ lại thiết kế màn hình phụ ở mặt sau, nhưng đã được cải tiến để hoạt động linh hoạt và đa năng hơn. Sự ra mắt của Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max đang được giới công nghệ mong chờ, hứa hẹn sẽ tạo nên cú sốc trên thị trường smartphone cao cấp.