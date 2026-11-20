Khi mẫu điện thoại cao cấp nhất (không gập) của Samsung ngày càng có mức giá dễ tiếp cận hơn, những người dùng Android đang mong chờ Galaxy S27 Ultra phải đối mặt với một quyết định vô cùng khó khăn.

Galaxy S27 Ultra sắp ra mắt. Hiện tại, các tin đồn đã phác họa một bức tranh khá rõ nét và đáng tin cậy về mẫu flagship này.

Galaxy S26 Ultra.

Liệu Galaxy S26 Ultra có phải là chiếc điện thoại phù hợp nhất hay nên chờ đợi đến tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2027 để đón nhận "siêu phẩm tiếp theo" từ Samsung?

Các thông số kỹ thuật dự kiến về Galaxy S27 Ultra:

- Màn hình: Dynamic LTPO AMOLED 2X 6,9 inch, độ phân giải 3120 x 1440 pixel, tần số quét 120Hz;

- Bộ vi xử lý: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6;

- RAM 12GB và 16GB chuẩn LPDDR6;

- Bộ nhớ trong: 256GB, 512GB và 1TB chuẩn UFS 5.1;

- Camera chính: 200MP với cảm biến Samsung S5KHP6 mới;

- Camera tele tiềm vọng: 50MP với khả năng zoom quang học 5x;

- Ống kính góc siêu rộng: 50MP;

- Camera trước: 16MP;

- Pin: 5.700mAh;

- Sạc có dây 60W và sạc không dây 25W;

- Tính năng bảo mật màn hình (Privacy Display) được cải tiến;

- Bút S Pen;

- Khả năng kháng nước và bụi chuẩn IP68;

- Kích thước: 163,8 x 78,3 x 8mm. Trọng lượng 218 gram;

- Các tùy chọn màu sắc: đen, xanh dương, hồng nhạt và trắng.

Tại sao nên cân nhắc mua Galaxy S26 Ultra?

Hiện tại, các thông tin về Galaxy S27 Ultra nêu trên vẫn chưa phải là những thông số chính thức cuối cùng.

Tuy nhiên, một số tin đồn gần đây có khả năng trở thành hiện thực cao – chẳng hạn như sự xuất hiện của Galaxy S27 Pro. Đáng tiếc là nhiều thay đổi trên S27 Ultra so với S26 Ultra khá nhỏ.

Ảnh minh họa.

Galaxy S27 Ultra rõ ràng không phải là trường hợp đầu tiên Samsung thực hiện kiểu nâng cấp "bình mới rượu cũ" trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, khi thị trường điện thoại thông minh đang gặp nhiều khó khăn, việc chứng kiến ​​hàng loạt thông số kỹ thuật quen thuộc cùng với thiết kế cụm camera mới - ít gây ấn tượng thực sự là một điều đáng thất vọng.

Thêm nữa, hệ thống camera sau của Galaxy S27 Ultra sẽ bị cắt giảm một phần: loại bỏ một cảm biến tele. Đó là chưa kể mức giá của S27 Ultra có khả năng sẽ tăng cao như nhiều chuyên gia dự đoán.

Nếu người dùng mua chiếc Galaxy S26 Ultra ngay bây giờ, người dùng vẫn sẽ sở hữu 1 thiết bị được rất nhiều đánh giá tích cực và vẫn sẽ là một trong những chiếc điện thoại Android tốt nhất thế giới ngay cả khi thế hệ kế nhiệm đã ra mắt.

Tại sao nên cân nhắc việc chờ đợi Galaxy S27 Ultra?

Trước hết, luôn có khả năng Samsung giữ kín một vài "quân bài tẩy" cho Galaxy S27 Ultra. Có thể đó là một thay đổi thiết kế vào phút chót, giúp cụm camera sau của chiếc flagship này hòa hợp với mặt lưng điện thoại một cách tự nhiên hơn. Cũng có khả năng hãng tích hợp một tính năng độc đáo, tạo nên xu hướng mới – giống như công nghệ "Privacy Display" (màn hình bảo mật) trong năm nay hoặc một vài thủ thuật mới cho bút S Pen.

Ảnh concept Galaxy S27 Ultra.

Thứ hai, người dùng cần cân nhắc đến những thay đổi và nâng cấp tinh tế nhưng có thể mang tính bước ngoặt – thường không xuất hiện trong bảng thông số kỹ thuật thông thường. Chẳng hạn, nhiều đồn đoán cho hay, hãng sẽ có những cải tiến đáng giá đối với chất lượng màn hình, nâng cấp về nhiếp ảnh nhờ vào cảm biến hình ảnh chính hoàn toàn mới do chính Samsung sản xuất.

Bên cạnh đó là dung lượng pin của Galaxy S27 Ultra cũng sẽ vượt mốc 5.000mAh. Chưa hết, con chip Snapdragon thế hệ mới với hiệu năng vượt trội hứa hẹn sẽ bỏ xa chip Snapdragon 8 Elite (trên Galaxy S26 Ultra) cả về tốc độ xử lý thuần túy lẫn khả năng vận hành trí tuệ nhân tạo (AI).

Tóm lại, những nâng cấp nhỏ trên Galaxy S27 Ultra khi kết hợp lại sẽ tạo ra bước tiến đáng kể về trải nghiệm người dùng so với Galaxy S26 Ultra. Nếu người dùng đang sở hữu Galaxy S25 Ultra hoặc S24 Ultra, hãy chờ đợi xem liệu Samsung có thể lắp ghép các mảnh ghép này một cách hoàn hảo để hiện thực hóa kịch bản đó hay không.