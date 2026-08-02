Hotgirl mạng bị bắt vì nghi kinh doanh video nhạy cảm

Mới đây, một nữ influencer nổi tiếng tại Trung Quốc với hơn 1 triệu người theo dõi vừa bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị phát hiện bán các video nhạy cảm. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên MXH, cơ quan điều tra tiết lộ phương thức giao dịch được thực hiện thông qua những "mật khẩu" để lại trong các buổi livestream.

Bị phát hiện từ một bình luận "ẩn ý" trong buổi livestream

Theo truyền thông Trung Quốc, vào giữa tháng 6, cảnh sát thành phố Vũ Hán trong quá trình tuần tra không gian mạng đã phát hiện một số bình luận có nội dung khó hiểu xuất hiện trong phòng livestream của nữ influencer.

Sau khi sao chép và gửi đúng "mật khẩu" được để lại trong phần bình luận, lực lượng chức năng bất ngờ nhận được các video có nội dung nhạy cảm. Từ đây, cảnh sát mở rộng điều tra và lần theo dòng tiền giao dịch.

Cô bán các video nhạy cảm của mình trong các buổi livestream.

Quá trình xác minh cho thấy nhiều khoản chuyển tiền đều kèm theo ghi chú với nội dung "video theo yêu cầu". Điều này trở thành bằng chứng quan trọng để cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm. Ngay sau đó, cảnh sát đã khám xét nơi ở của nữ influencer và tiến hành bắt giữ.

Khai nhận toàn bộ hành vi sau khi bị thu giữ chứng cứ

Theo cảnh sát, nữ influencer này xuất thân từ một trường đào tạo múa chuyên nghiệp và sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên các nền tảng MXH.

Cô bắt đầu nổi tiếng từ tháng 8/2024 sau khi một video nhảy lan truyền chóng mặt trên mạng. Sau đó, nữ influencer được một người quản lý họ Chu tiếp cận và thuyết phục rằng, việc chiều lòng các "đại gia" trên mạng có thể giúp kiếm tiền nhanh chóng. Từ đó, cô bị lôi kéo tham gia hoạt động bán video nhạy cảm để thu lợi bất chính.

Được biết, trên tài khoản Douyin của nữ influencer thường xuyên đăng tải các video mặc trang phục bó sát, váy ngắn và theo đuổi hình ảnh gợi cảm nhằm thu hút người xem.

Khi bị bắt, cô ban đầu phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho rằng các video đều do AI tạo ra và khai đã xóa hết dữ liệu liên quan.

Tuy nhiên, quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện hàng chục video chưa bị xóa, trong đó có 36 video nhạy cảm được quay theo yêu cầu riêng của khách hàng. Trước những chứng cứ rõ ràng, nữ influencer sau đó đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục điều tra, làm rõ.