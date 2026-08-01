Mua máy giặt cửa trước hay cửa trên để tiết kiệm nhất?

Việc chọn mua một chiếc máy giặt mới không phải là điều đơn giản, đặc biệt khi người tiêu dùng phải quyết định giữa máy giặt cửa trước và máy giặt cửa trên. Trong số nhiều yếu tố cần cân nhắc, mức tiêu thụ nước và năng lượng thường là những yếu tố quan trọng nhất.

Máy giặt cửa trên thực hiện quá trình giặt bằng cách khuấy hoặc xoay tròn.

Máy giặt cửa trên hoạt động bằng cách khuấy hoặc xoay tròn quần áo, điều này yêu cầu sử dụng một lượng nước lớn hơn để đảm bảo quần áo được đảo đều. Cơ chế này có thể gây ra ma sát mạnh hơn, dẫn đến việc hao mòn nhanh chóng cho những món đồ mỏng manh. Ngược lại, máy giặt cửa trước sử dụng hệ thống giặt xoay tròn, trong đó lồng giặt quay quanh một trục nằm ngang giúp giảm thiểu ma sát và tiêu thụ nước.

Mặc dù máy giặt cửa trước thường lớn hơn và có thể khiến người tiêu dùng nghĩ rằng chúng tiêu thụ nhiều năng lượng hơn, nhưng thực tế lại khác. Khi chỉ xem xét chu trình giặt nước lạnh, máy giặt cửa trước cho thấy hiệu quả cao hơn, đặc biệt là công nghệ Inverter giúp tự động điều chỉnh công suất theo nhu cầu.

Theo nghiên cứu về điện năng tiêu thụ, tất cả các máy giặt cửa trước đều duy trì mức tiêu thụ năng lượng trung bình thấp hơn so với máy giặt cửa trên, với mức tiêu thụ dưới 0,31 kWh mỗi chu kỳ. Ví dụ, sự khác biệt giữa hai mẫu máy giặt 13 kg Midea MF200D130WB/GK-01 (cửa trước) và Electrolux LED13 (cửa trên) là 0,12 kWh mỗi lần giặt (tương ứng 0,28 kWh và 0,4 kWh), tương đương với khoảng 1,6 kWh tiết kiệm mỗi tháng cho một hộ gia đình giặt ba lần một tuần.

Hệ thống giặt xoay giúp tiết kiệm năng lượng hơn cho máy giặt cửa trước.

Điều đáng chú ý là máy giặt cửa trước không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn tiết kiệm nước. Máy giặt cửa trước Midea 13 kg tiêu thụ khoảng 90 lít nước mỗi chu kỳ, trong khi máy giặt cửa trên Electrolux 13 kg tiêu thụ đến 150 lít. Sự khác biệt này có thể dẫn đến tiết kiệm khoảng 780 lít nước mỗi tháng, tương đương với hơn 9.300 lít mỗi năm.

Cuối cùng, quyết định chọn loại máy nào phụ thuộc vào ngân sách và nhu cầu của từng người tiêu dùng. Nếu ngân sách hạn chế, máy giặt cửa trên là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, nếu ưu tiên là tiết kiệm chi phí lâu dài, đầu tư vào máy giặt cửa trước sẽ mang lại lợi ích về nước và năng lượng, cũng như giảm hao mòn quần áo.