Công nghệ 1/8: Google Earth gỡ bỏ tính năng AI tạo ảnh vệ tinh giả mạo

Google Earth rút lại tính năng AI gây tranh cãi

Google vừa thử nghiệm một công cụ AI trong Google Earth cho phép người dùng tạo ảnh vệ tinh giả mạo. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, tính năng này đã bị gỡ bỏ vì lo ngại nó có thể bị lợi dụng để lan truyền thông tin sai lệch. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng việc chỉnh sửa ảnh vệ tinh vốn được dùng để xác minh sự kiện sẽ làm suy giảm niềm tin vào nguồn dữ liệu này.

Một hình ảnh vệ tinh giả mạo được tạo bằng AI trong Google Earth, cho thấy nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch. (Ảnh: Google Earth)

Ban đầu, Google quảng bá công cụ Nano Banana 2 như một cách giúp người dùng tái hiện các dự án bất động sản hoặc hình dung Pompeii thời La Mã. Nhưng ngay lập tức, nhiều ví dụ lạm dụng xuất hiện: từ hình ảnh giả về thảm họa, đến tượng vàng khổng lồ dựng trước Nhà Trắng. Những minh chứng này cho thấy nguy cơ công cụ bị khai thác để tạo ra các kịch bản giả mạo.

Google khẳng định đã tích hợp hệ thống SynthID để gắn watermark kỹ thuật số vào ảnh AI, song các chuyên gia cho rằng biện pháp này không đủ mạnh. Việc rút lại tính năng được xem là động thái nhằm bảo vệ uy tín của Google Earth, vốn là nguồn tham khảo quan trọng cho nhà báo và nhà nghiên cứu trong việc kiểm chứng thông tin.

Google phát hành Android 17 QPR1 Beta 8 cho Pixel

Google vừa tung bản Android 17 QPR1 Beta 8 dành cho các thiết bị Pixel, tiếp nối bản cập nhật cách đây hơn hai tuần. Phiên bản này vẫn dựa trên bản vá bảo mật tháng 7/2026 và tập trung khắc phục nhiều lỗi tồn tại trong hệ thống.

Những vấn đề được xử lý bao gồm lỗi âm thanh gây nhiễu và tiếng tĩnh bất thường khi phát media hoặc nhận thông báo, lỗi kết nối của Pixel Tablet Speaker Dock, sự cố NFC không đọc được thẻ, cũng như lỗi xác thực vân tay không hoạt động khi mở khóa thiết bị. Đây là những lỗi được cộng đồng phản ánh nhiều trong thời gian qua.

Android 17 QPR1 Beta 8 hiện có sẵn cho loạt thiết bị từ Pixel 6 đến Pixel 10, bao gồm cả Pixel Fold và Pixel Tablet. Người dùng có thể tham gia chương trình Android Beta để nhận bản cập nhật OTA trực tiếp trên thiết bị.

Sony kiên quyết bỏ đĩa PlayStation dù bị phản đối

Sony vừa xác nhận sẽ ngừng sản xuất và bán đĩa game PlayStation từ tháng 1/2028, bất chấp làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng game thủ. Quyết định này được công bố ngày 1/7 và đã tạo ra nhiều chiến dịch kêu gọi Sony rút lại, nhưng công ty cho biết sẽ “thận trọng tiến hành” kế hoạch.

Hộp đĩa PlayStation - biểu tượng của kỷ nguyên vật lý sắp kết thúc. (Ảnh: Getty Images)

Theo CFO Lin Tao, nguyên nhân chính là xu hướng số hóa nội dung đang diễn ra trên toàn cầu. Sony cho rằng việc chuyển sang hoàn toàn kỹ thuật số là bước đi tất yếu, dù thừa nhận cộng đồng có nhiều ý kiến trái chiều. Các nhà phân tích cũng đặt câu hỏi trong buổi họp cổ đông về tác động của quyết định này đến thị trường game.

Hiện tại, hơn 352.000 người đã ký vào một kiến nghị trực tuyến phản đối, đồng thời một chiến dịch tẩy chay mang tên “PSBlackout” dự kiến diễn ra cuối tháng 8. Sony cho biết sẽ cân nhắc cảm xúc của người dùng và có thể đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động trong tương lai.