Giá iPhone cũ tháng 7: iPhone 17 Pro Max 2TB rẻ hơn tận 10 triệu đồng

Cuối tháng 7/2026, nhiều sản phẩm công nghệ đang rục rịch được các hệ thống bán giảm giá - đặc biệt là iPhone sang tay, trở thành thời điểm người dùng cân nhắc nâng cấp thiết bị với chi phí hợp lý hơn trước. Thậm chí, các dịch vụ sửa chữa cũng được ưu đãi "ăn theo" dịp này.

iPhone đã qua sử dụng nhưng còn như mới, đang trở thành lựa chọn tối ưu cho nhiều iFan.

Ghi nhận tại các hệ thống lớn có kinh doanh iPhone cũ, giá iPhone cũ hiện khá đa dạng có có nhiều mẫu sản phẩm đời cũ tới đời mới khác nhau. Chẳng hạn, tại CellphoneS, iPhone cũ rẻ nhất hiện nay là iPhone 8 64GB màu bạc giá 2,49 triệu đồng, iPhone 8 Plus 64GB cũ đẹp giá 3,69 triệu đồng, iPhone Xs 64GB giá 4,59 triệu đồng,... trong khi cao nhất là iPhone 17 Pro Max 2TB giá từ 53,49 triệu đồng.

Còn tại Di Động Việt, giá iPhone đã qua sử dụng hiện ở mức chỉ từ 3 triệu đồng, tùy phiên bản và tình trạng máy. Theo đó, ở nhóm đời mới, iPhone 16 Pro Max 256GB cũ có giá từ 23,79 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ ở mức từ 19,99 triệu đồng, trong khi iPhone 15 Pro 128GB cũ có giá 17,39 triệu đồng; iPhone 14 Pro 128GB cũ hiện có giá từ 16,99 triệu đồng; iPhone 13 Pro Max 256GB cũ có giá 13,59 triệu đồng.

Ở nhóm sản phẩm đời cũ hơn, iPhone 12 Pro Max 128GB cũ có giá 10,99 triệu đồng. Các mẫu iPhone 11 Pro Max 64GB và iPhone 11 Pro 256GB cũ cùng được niêm yết ở mức 6,99 triệu đồng, trong khi iPhone 11 64GB cũ có giá 5,19 triệu đồng. Thấp hơn nữa, iPhone 8 Plus 64GB cũ hiện có giá 3,59 triệu đồng, phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm iPhone đã qua sử dụng trong tầm giá thấp.

Theo số liệu từ hệ thống bán lẻ, hai model dẫn đầu doanh số toàn thị trường iPhone cũ hiện nay tiếp tục là iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max. Những sản phẩm này thuộc phân khúc cao cấp, thu hút người dùng nhờ hiệu năng mạnh, thời gian sử dụng lâu dài và khả năng giữ giá tốt.

Ở nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là học sinh - sinh viên, xu hướng lựa chọn có sự dịch chuyển rõ rệt sang các model dễ tiếp cận hơn về giá như iPhone 12 Pro Max và iPhone 14 Pro Max. Đây được xem là các lựa chọn “cân bằng” giữa hiệu năng, trải nghiệm và chi phí, phù hợp với nhu cầu sử dụng phổ thông.

Ngoài thiết bị và dịch vụ, nhiều phụ kiện chính hãng cũng được điều chỉnh giá, với mức giảm lên đến 50%. Đây là nhóm sản phẩm có nhu cầu thay thế thường xuyên như cáp sạc, củ sạc, tai nghe hoặc pin dự phòng. Việc điều chỉnh giá với ưu đãi sâu giúp người dùng dễ dàng bổ sung phụ kiện cần thiết, đặc biệt khi kết hợp mua sắm hoặc sửa chữa thiết bị trong cùng thời điểm.

Bảng giá tham khảo một số mẫu iPhone cũ tháng 7/2026:

Sản phẩm Giá gốc (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) iPhone 17 Pro Max 2TB 63,99 53,49 iPhone 16 Pro Max 512GB 32,2 28,5 iPhone 15 Pro 128GB 18,8 18,1 iPhone 14 Pro Max 128GB 21,59 15,9 iPhone 16 128GB 16,5 15,5 iPhone 15 Plus 128GB 16,99 15,1 iPhone 13 Pro Max 128GB 16,99 10,9 iPhone 12 Pro 256GB 11,79 8,4 iPhone 12 64GB 8,99 5,6 iPhone 11 Pro 64GB 8,99 5,3 iPhone 8 64GB 4,99 2,49

* Giá chỉ mang tính tham khảo và có thể khác nhau giữa các hệ thống.