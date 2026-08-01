Cô gái livestream phản cảm trên phố khiến dân mạng phẫn nộ

Một nữ influencer 22 tuổi tại Nga đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi livestream cảnh khỏa thân đi dạo trên đường phố Moscow. Cô cho rằng hành động này nhằm "hoàn thành sứ mệnh tâm hồn", nhưng lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận và giới chức nước này.

Livestream khỏa thân giữa phố

Theo trang The Sun, Anastasia Bragina (22 tuổi) từng tham gia một chương trình truyền hình thực tế, bất ngờ livestream cảnh mình khỏa thân hoàn toàn khi đi trên đường phố ở thủ đô Moscow.

Trong đoạn livestream, Bragina chỉ đeo một sợi dây chuyền trên người, sau đó thản nhiên bước vào nhiều cửa hàng và quán cà phê như bình thường.

Cô gây sốc với hình ảnh khỏa thân đi dạo trên phố.

Giải thích về hành động gây sốc, nữ influencer cho biết đây không phải quyết định bộc phát mà là kết quả của một quá trình "khám phá bản thân".

"Tôi tin rằng vũ trụ đang dẫn dắt mình đi trên một con đường tích cực và đúng với sứ mệnh mà tâm hồn tôi lựa chọn. Đó cũng là cách để tôi vượt qua mọi rào cản và giới hạn của bản thân", Bragina chia sẻ.

Cô tiết lộ buổi livestream đã thu hút khoảng 21 triệu lượt xem. Theo Bragina, từ lâu cô luôn sợ phải xuất hiện khỏa thân trước người khác và coi đây là một "bài học" bản thân sớm muộn cũng phải vượt qua.

Nữ influencer kể rằng, ý tưởng này xuất hiện khi cô đang nằm trên giường và bất ngờ nghĩ đến việc "ra phố trong tình trạng khỏa thân", trước khi quyết định biến nó thành hiện thực.

Cô thản nhiên đi vào quán cà phê.

Giới chức chỉ trích gay gắt, đề nghị điều tra hình sự

Lý giải của Bragina không nhận được sự đồng tình từ giới chức Nga. Bà Ekaterina Mizulina, Giám đốc Liên minh An toàn Internet Nga, đã công khai chỉ trích nữ influencer, cho rằng hành vi của cô có dấu hiệu phát tán nội dung khiêu dâm trên MXH.

"Nữ influencer này rõ ràng đã hoàn toàn mất kiểm soát", bà Mizulina phát biểu.

Theo bà Mizulina, việc Bragina chỉ bị phạt 4.000 ruble (khoảng 1,3 triệu đồng) và tạm giam 14 ngày là quá nhẹ so với tính chất vụ việc.

Quan chức này kêu gọi cơ quan chức năng mở cuộc điều tra hình sự đối với Bragina với các cáo buộc như phát tán nội dung khiêu dâm trên MXH và đăng tải nội dung có yếu tố tình dục không phù hợp với trẻ vị thành niên.

Bà Mizulina còn cáo buộc Bragina nhiều lần đăng tải video khỏa thân trên các nền tảng MXH, đồng thời có những cuộc trò chuyện về chủ đề nhạy cảm với trẻ em và học sinh.

Nếu bị kết tội theo các cáo buộc nói trên, nữ influencer có thể đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù theo quy định của pháp luật Nga. Hiện phía cảnh sát Nga chưa đưa ra thông báo chính thức về việc liệu có khởi động cuộc điều tra hình sự đối với Anastasia Bragina hay không.