Galaxy Tab S12+ lộ ảnh thực tế với viền siêu mỏng, khung kim loại

Samsung đang chuẩn bị ra mắt loạt máy tính bảng cao cấp mới, bao gồm hai mẫu Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra. Mới đây, phiên bản Galaxy Tab S12+ đã nhận được chứng nhận BIS tại Ấn Độ, đồng thời cơ quan Safety Korea cũng công bố những hình ảnh thực tế đầu tiên của sản phẩm này.

Theo 91mobiles, Galaxy Tab S12+ xuất hiện với hai số model SM-X840 và SM-X846B, cho thấy Samsung đang tiến gần đến việc phát hành thiết bị tại thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, hồ sơ chứng nhận không tiết lộ thông số kỹ thuật quan trọng nào của sản phẩm.

Hình ảnh từ Safety Korea, được đăng tải bởi SammyGuru, cho thấy Galaxy Tab S12+ vẫn giữ thiết kế quen thuộc với viền màn hình mỏng và đồng đều, các góc bo cong nhẹ, cùng camera trước được đặt ở giữa cạnh dài, tối ưu cho trải nghiệm gọi video theo chiều ngang. Khung viền kim loại phẳng mang đến cảm giác sang trọng và cao cấp.

Mặc dù thiết kế tổng thể không có nhiều thay đổi so với các thế hệ trước, chiến lược của Samsung trong những năm gần đây là tập trung nâng cấp phần cứng và trải nghiệm người dùng, thay vì thay đổi hoàn toàn ngoại hình. Cách tiếp cận này giúp dòng Galaxy Tab cao cấp duy trì bản sắc riêng và mang lại sự ổn định cho người dùng đã quen thuộc với hệ sinh thái của hãng.

Việc Galaxy Tab S12+ liên tục vượt qua các thủ tục pháp lý tại nhiều thị trường lớn cho thấy Samsung đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước ngày ra mắt. Mặc dù công ty chưa công bố thông tin chính thức nào, sự xuất hiện dày đặc của thiết bị trong các cơ sở dữ liệu chứng nhận là dấu hiệu cho thấy mẫu tablet cao cấp này sẽ sớm được giới thiệu trong thời gian tới.