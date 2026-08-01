5 mẫu TV 55 inch giải trí tuyệt vời, chưa tới 10 triệu đồng

Nhu cầu nâng cấp TV màn hình lớn trong mùa hè tăng mạnh khi nhiều gia đình dành nhiều thời gian hơn cho giải trí tại nhà. Ở phân khúc dưới 10 triệu đồng, thị trường hiện xuất hiện nhiều mẫu TV 55 inch với độ phân giải 4K, tích hợp Google TV và công nghệ hình ảnh mới, đáp ứng tốt nhu cầu xem phim, bóng đá hay chơi game cơ bản.

1. Tivi TCL AI 4K 55 inch 55P635

Giá bán từ: 8,29 triệu đồng

Google Tivi TCL AI 4K 55 inch 55P635 là một trong những mẫu TV 55 inch phổ biến ở phân khúc phổ thông nhờ mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn có đầy đủ các tính năng giải trí hiện đại.

Tivi TCL AI 4K 55 inch 55P635.

Thiết bị sử dụng tấm nền 4K cùng giao diện Google TV, cho phép truy cập nhanh các ứng dụng quen thuộc như YouTube, Netflix hay FPT Play. Điểm đáng chú ý của dòng TCL này nằm ở khả năng tối ưu hình ảnh bằng AI nhằm cải thiện màu sắc và độ tương phản trong nhiều nội dung khác nhau.

2. Tivi Aqua QLED 4K 55 inch AQT55S80EUX

Giá bán từ: 9,99 triệu đồng

Google Tivi QLED Aqua 4K 55 inch AQT55S80EUX là lựa chọn đáng chú ý với người dùng muốn trải nghiệm công nghệ QLED trong tầm giá dưới 10 triệu đồng.

Tivi Aqua QLED 4K 55 inch AQT55S80EUX.

So với các TV LED truyền thống, công nghệ QLED giúp màu sắc hiển thị rực rỡ hơn, đặc biệt khi xem nội dung thể thao hoặc phim có độ sáng cao. Aqua cũng tích hợp Google TV trên sản phẩm này, giúp người dùng dễ dàng cài đặt thêm ứng dụng hoặc tìm kiếm nội dung bằng giọng nói.

Một điểm đáng chú ý là thiết kế viền mỏng giúp TV tạo cảm giác hiện đại hơn khi đặt trong không gian phòng khách. Với kích thước 55 inch, sản phẩm phù hợp cho nhu cầu giải trí gia đình, đặc biệt trong các căn hộ chung cư hoặc phòng có diện tích trung bình.

3. Smart Tivi Hisense 4K 55 inch 55A6Q

Giá bán từ: 7,99 triệu đồng

Hisense nhiều năm gần đây mở rộng mạnh ở phân khúc TV phổ thông với lợi thế về cấu hình và công nghệ hiển thị. Trên mẫu 55A6Q, hãng trang bị độ phân giải 4K cùng khả năng xử lý hình ảnh phục vụ các nội dung thể thao và phim hành động khá ổn trong tầm giá.

Smart Tivi Hisense 4K 55 inch 55A6Q.

Đây là sản phẩm phù hợp với nhóm người dùng trẻ có nhu cầu xem video YouTube, phim streaming hoặc chia sẻ nội dung từ smartphone lên màn hình lớn. So với nhiều "đối thủ" cùng phân khúc, Hisense 55A6Q có lợi thế ở kích thước hiển thị lớn với chi phí đầu tư không quá cao. Tuy nhiên, độ hoàn thiện giao diện và tốc độ phản hồi của hệ điều hành vẫn chưa thực sự mượt bằng các dòng TV cao cấp hơn.

4. Tivi Xiaomi 55 inch A 4K L55MB-ASEA 2026

Giá bán từ: 9,39 triệu đồng

Tivi Xiaomi A 4K 55 inch L55MB-ASEA 2026 là mẫu TV phù hợp với người dùng đã quen hệ sinh thái thiết bị của Xiaomi. Sản phẩm sở hữu thiết kế tối giản đặc trưng của Xiaomi với viền mỏng và giao diện Google TV trực quan. Điểm mạnh của TV nằm ở khả năng tối ưu trải nghiệm thông minh, đồng bộ khá tốt với điện thoại Android và các thiết bị nhà thông minh khác.

Tivi Xiaomi 55 inch A 4K L55MB-ASEA 2026.

Mẫu TV này phù hợp với nhu cầu xem phim trực tuyến và giải trí hàng ngày nhờ độ phân giải 4K cùng giao diện dễ sử dụng. Người dùng cũng có thể điều khiển bằng giọng nói thông qua Google Assistant tích hợp sẵn.

Ở phân khúc dưới 10 triệu đồng, Xiaomi A 4K 55 inch được xem là lựa chọn cân bằng giữa giá bán, kích thước màn hình và tính năng thông minh. Tuy nhiên, khả năng xử lý chuyển động nhanh hoặc hiển thị màu đen sâu chưa phải điểm mạnh nổi bật của dòng TV này.

5. Tivi TCL QLED AI 4K 55 inch 55P7K

Giá bán từ: 9,99 triệu đồng

Đây là model hướng tới người dùng muốn trải nghiệm hình ảnh cao cấp hơn nhưng chưa muốn chi quá nhiều tiền cho TV OLED thực thụ. TCL trang bị cho sản phẩm công nghệ QLED, độ phân giải 4K và dải màu rộng từ công nghệ Quantum Dot. Khi xem phim hoặc bóng đá trên màn hình lớn 55 inch, TV cho cảm giác hình ảnh nổi khối và sống động hơn đáng kể so với các mẫu LED cơ bản.

Tivi TCL QLED AI 4K 55 inch 55P7K.

Thiết bị cũng tích hợp Google TV cùng kho ứng dụng phong phú, hỗ trợ điều khiển giọng nói và kết nối nhiều thiết bị ngoại vi như loa, tay cầm chơi game hoặc điện thoại.

Một lợi thế khác của 55P7K nằm ở trải nghiệm giải trí tổng thể khá cân bằng trong tầm giá dưới 10 triệu đồng. TV đáp ứng tốt nhu cầu xem phim 4K, YouTube, truyền hình trực tuyến và chơi game console cơ bản trên màn hình lớn mà không cần đầu tư sang các dòng TV cao cấp đắt tiền hơn.